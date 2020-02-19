«Зачем переживать заранее?» Легионер «Барыса» — о соперниках по плей-офф и результативности команды

Источник: РИА "Новости"

— У «Сибири» очень хорошо сыграл вратарь, но нам нужно было создавать еще больше трафика перед воротами, чтобы усложнить ему задачу, и тогда удалось бы открыть счет гораздо раньше, — цитирует Сведберга сайт КХЛ.

— Вы пропустили много матчей из-за травмы, как чувствуете себя?

— Все отлично, восстановился, готов играть и приносить пользу, очень соскучился по хоккею, очень сложно наблюдать столько матчей со стороны.

— Уже начали заглядывать в таблицу, и прикидывать с кем будете играть в плей-офф?

— Нет, тем более еще три игры… Зачем думать и переживать о чем-то заранее? Если ты хочешь быть успешным в плей-офф, ты должен быть готов к любому сопернику, в противном случае на что ты можешь рассчитывать с таким настроем? Узнали соперника — вспомнили игры с ними, посмотрели последние, прочли их фишки — и поехали.