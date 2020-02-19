Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
20.02
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
20.02
Эдмонтон Ойлерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.02
Даллас Старз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
63
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
74
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
52
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
13:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Зачем переживать заранее?» Легионер «Барыса» — о соперниках по плей-офф и результативности команды

«Барыс» пока не задумывается над тем, какой из соперников достанется в первом раунде плей-офф КХЛ, поделился защитник команды Виктор Сведберг. Шведский хоккеист прокомментировал поражение от «Сибири» в домашнем матче «регулярки» и поделился мнением о том, как забрасывать больше шайб.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— У «Сибири» очень хорошо сыграл вратарь, но нам нужно было создавать еще больше трафика перед воротами, чтобы усложнить ему задачу, и тогда удалось бы открыть счет гораздо раньше, — цитирует Сведберга сайт КХЛ.

Читайте также
«Домучились до овертайма». Форвард «Барыса» объяснил поражение после серии из шести побед

— Вы пропустили много матчей из-за травмы, как чувствуете себя?

— Все отлично, восстановился, готов играть и приносить пользу, очень соскучился по хоккею, очень сложно наблюдать столько матчей со стороны.

— Уже начали заглядывать в таблицу, и прикидывать с кем будете играть в плей-офф?

— Нет, тем более еще три игры… Зачем думать и переживать о чем-то заранее? Если ты хочешь быть успешным в плей-офф, ты должен быть готов к любому сопернику, в противном случае на что ты можешь рассчитывать с таким настроем? Узнали соперника — вспомнили игры с ними, посмотрели последние, прочли их фишки — и поехали.

Напомним, что накануне «Барыс» дома уступил «Сибири» в овертайме со счетом 1:2 и прервал шестиматчевую победную серию. До плей-офф команде осталось провести еще три игры. В пятницу, 21 февраля, казахстанцы примут «Салават Юлаев».

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" назвал сроки возвращения второго бомбардира команды
Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: он ни разу не попал в створ
«Манчестер Сити» оказался под угрозой новых санкций
Неймар раскритиковал ПСЖ после поражения в матче с «Боруссией»
Русский вундеркинд. Такого, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на Большунова
СМИ: «Лестер» заинтересован в услугах игрока «Ливерпуля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь