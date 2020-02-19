«Зачем переживать заранее?» Легионер «Барыса» — о соперниках по плей-офф и результативности команды
«Барыс» пока не задумывается над тем, какой из соперников достанется в первом раунде
«Барыс» пока не задумывается над тем, какой из соперников достанется в первом раунде
— У «Сибири» очень хорошо сыграл вратарь, но нам нужно было создавать еще больше трафика перед воротами, чтобы усложнить ему задачу, и тогда удалось бы открыть счет гораздо раньше, — цитирует Сведберга сайт КХЛ.
— Вы пропустили много матчей
— Все отлично, восстановился, готов играть и приносить пользу, очень соскучился по хоккею, очень сложно наблюдать столько матчей со стороны.
— Уже начали заглядывать в таблицу, и прикидывать с кем будете играть в
— Нет, тем более еще три игры… Зачем думать и переживать о
Напомним, что накануне «Барыс» дома уступил «Сибири» в овертайме со счетом 1:2 и прервал шестиматчевую победную серию. До