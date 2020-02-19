«Барыс» сделал заявление по поводу второго бомбардира команды

Повреждение Старченко получил 13 февраля в матче с ЦСКА (3:2). Он пропустил игры против «Сочи» (3:2) и «Сибири» (1:2).

Сообщается, что Старченко останется вне заявки в ближайших матчах команды. До конца регулярного чемпионата «Барыс» проведет еще три игры: 21 февраля — дома против «Салавата Юлаева», а 24-го и 26-го — с «Адмиралом» и «Амуром» соответственно в гостях.

В текущем сезоне Старченко набрал 35 (18+17) очков. В списке лучших бомбардиров команды казахстанец уступает только канадцу Корбэну Найту — 39 (20+19).