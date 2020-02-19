«Барыс» назвал сроки возвращения второго бомбардира команды
Форвард казахстанского «Барыса» Роман Старченко может вернуться в строй к началу
Форвард казахстанского «Барыса» Роман Старченко может вернуться в строй к началу
Сегодня, 19 февраля, Старченко поместили в список травмированных. Повреждение он получил 13 февраля в матче с ЦСКА и уже пропустил две игры.
«В команде ожидают его возвращения на лед к старту плей-офф», — сообщили в
В нынешнем сезоне 33-летний Старченко набрал 35 (18+17) очков в 53 матчах и идет вторым в списке лучших бомбардиров команды.