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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал сроки возвращения второго бомбардира команды

Форвард казахстанского «Барыса» Роман Старченко может вернуться в строй к началу плей-офф, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

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Сегодня, 19 февраля, Старченко поместили в список травмированных. Повреждение он получил 13 февраля в матче с ЦСКА и уже пропустил две игры.

«В команде ожидают его возвращения на лед к старту плей-офф», — сообщили в пресс-службе «Барыса».

В нынешнем сезоне 33-летний Старченко набрал 35 (18+17) очков в 53 матчах и идет вторым в списке лучших бомбардиров команды.

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