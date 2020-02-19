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20:08 (мск), источник: ТАСС

«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

ТАСС, 19 февраля. Челябинский «Трактор» со счетом 5:0 обыграл владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на ледовой арене «Трактор» в присутствии 4083 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в матче отметились Егор Фатеев (2-я минута), Вячеслав Основин (16), Ярослав Косов (30, 48) и Ник Бэйлен (59). Основин набрал 100-е очко (57 голов + 43 результативные передачи) в КХЛ. Помимо «Трактора» он выступал за московский ЦСКА, новосибирскую «Сибирь», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Владивостокский клуб провел последний гостевой матч в текущем сезоне. Команды встретились в четвертый раз в этом сезоне, второй раз победу одержал клуб из Челябинска.

«Адмирал» не может одержать победу на протяжении шести матчей подряд, в последний раз клуб побеждал в домашней игре против «Салавата Юлаева» (4:3 Б) 2 февраля. Клуб из Владивостока занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка в 59 матчах, и лишился шансов на выход в плей-офф. «Трактор» замыкает турнирную таблицу Восточной конфенерции, набрав 51 очко в 59 матчах.

В следующем матче «Адмирал» примет рижское «Динамо» 22 февраля. «Трактор» в этот же день дома сыграет с «Сибирью».

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17 октября 2019© Ньюстюб
Трактор
5:0
2:0, 1:0, 2:0
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 2719.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова
Главные тренеры
Владимир ЮрзиновСергей Светлов
Вратари
Иван ФедотовАнтон Красоткин
1-й период
01:44Егор Фатеев(Александр Тридчиков, Александр Шаров)
07:42Юрий Петров
11:02Иван Федотов
15:13Вячеслав Основин(Артем Бородкин)
2-й период
29:38Ярослав Косов(Антон Глинкин, Виталий Меньшиков)
33:50Владимир Бутузов
3-й период
42:05Юрий Козловский
47:08Ярослав Косов(Антон Глинкин)
57:38Александр Осипов
58:31Ник Бэйлен(Игорь Исаев, Эндрю Кейлоф)
Статистика
2Штрафное время16
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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