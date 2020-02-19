«Адмирал» потерпел шестое поражение подряд и потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

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Заброшенными шайбами в матче отметились Егор Фатеев (2-я минута), Вячеслав Основин (16), Ярослав Косов (30, 48) и Ник Бэйлен (59). Основин набрал 100-е очко (57 голов + 43 результативные передачи) в КХЛ. Помимо «Трактора» он выступал за московский ЦСКА, новосибирскую «Сибирь», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Владивостокский клуб провел последний гостевой матч в текущем сезоне. Команды встретились в четвертый раз в этом сезоне, второй раз победу одержал клуб из Челябинска.

«Адмирал» не может одержать победу на протяжении шести матчей подряд, в последний раз клуб побеждал в домашней игре против «Салавата Юлаева» (4:3 Б) 2 февраля. Клуб из Владивостока занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка в 59 матчах, и лишился шансов на выход в плей-офф. «Трактор» замыкает турнирную таблицу Восточной конфенерции, набрав 51 очко в 59 матчах.