Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2

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Рижское «Динамо» — команда которой сегодня нечего терять. Предпоследнее место в конференции «Запад» и 37 очков гарантируют что в плей-офф клуб уже играть не будет, а значит бело-голубые могут творить на площадке все-что угодно создавая опасный непредсказуемый хоккей. В отличии от «Амура», который в кои то веки может попасть в гонку на выбывание. У хабаровской команды остается всего четыре игры и каждая очень важна. Это назначит что «тигры» испытывают сильное моральное давление, права на ошибку нет победа нужна любой ценой.

Первый период начался за явным преимуществом гостей — «Динамо» атаковало, создавая очень опасные моменты у ворот Евгения Аликина, который сегодня наконец-то вышел в основном составе. Но забили первыми именно «тигры». Тройка нападения прорвалась в зону соперника Владислав Ушенин принял пас от партнера и уверено прострелил вратаря «бело-голубых» — 1:0.

Ответ последовал на 12 минуте, первое звено рижан, наиболее опытное из всей команды, выиграло вбрасывание и Робертс Мамчицс тут же нанес удар по воротам. Евгений Аликин шайбу не увидел — 1:1.

-Мы настраиваемся только на победу, и не важно на каком месте мы играем всегда будем биться на победу. Осталось не так много матчей. Начали так себе пропустили вначале, но получилось сравнять будем пытаться выигрывать, — рассказал Кирилл Слепец, нападающий ХК «Динамо».

Во втором периоде динамовцы сразу же бросились выполнять свой план на игру, «Амур» пытался не уступать и даже оказавшись в меньшинстве иногда вырывался в контратаку на чужие ворота. В одном из таких моментов повреждение получил Антон Лазарев, хоккеиста, держащегося за руку, медики увели в подтрибунное помещение. Страсти накалялись, атака шла на атаку. Несмотря на множество опасных моментов забить ни одной и другой команде не удалось.

— Никто не хочет уступать, цена победы очень велика. Нам сейчас очень нужны очки мы боремся за плей-офф, а Рига хоть и потеряла все шансы, но команда будет биться до последнего. Отсюда и такой результат: игра равная, счет ничейный. В третьем периоде будем выходить и играть на победу. Нам прежде всего надо правильно играть в обороне, отсюда пойдут контратаки и могут возникнуть голы. Нужно зарабатывать удаления чтобы играть в большинстве и реализовывать их, — подчеркнул Денис Голубев, нападающий ХК «Амур».

Третий период должен стать решающим, это понимают все и решит его исход первая же заброшенная шайба. «Амур» по-прежнему подводит реализация моментов, которых было множество. В итоге счет к концу матча все тот же — 1:1. В овертайме «тигры» делали все возможное чтобы забить, но ворота гостей были как заколдованные. Даже Кирилл Рассказов который 100 процентов должен был забросить шайбу в ворота бьет и снаряд рикошетит от штанги.