Теперь без права на ошибку: хабаровский «Амур» уступил рижскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2
Теперь «тигров» от зоны
Теперь «тигров» от зоны
Рижское «Динамо» — команда которой сегодня нечего терять. Предпоследнее место в конференции «Запад» и 37 очков гарантируют что в
Первый период начался за явным преимуществом гостей — «Динамо» атаковало, создавая очень опасные моменты у ворот Евгения Аликина, который сегодня
Ответ последовал на 12 минуте, первое звено рижан, наиболее опытное из всей команды, выиграло вбрасывание и Робертс Мамчицс тут же нанес удар по воротам. Евгений Аликин шайбу не увидел — 1:1.
-Мы настраиваемся только на победу, и не важно на каком месте мы играем всегда будем биться на победу. Осталось не так много матчей. Начали так себе пропустили вначале, но получилось сравнять будем пытаться выигрывать, — рассказал Кирилл Слепец, нападающий ХК «Динамо».
Во втором периоде динамовцы сразу же бросились выполнять свой план на игру, «Амур» пытался не уступать и даже оказавшись в меньшинстве иногда вырывался в контратаку на чужие ворота. В одном из таких моментов повреждение получил Антон Лазарев, хоккеиста, держащегося за руку, медики увели в подтрибунное помещение. Страсти накалялись, атака шла на атаку. Несмотря на множество опасных моментов забить ни одной и другой команде не удалось.
— Никто не хочет уступать, цена победы очень велика. Нам сейчас очень нужны очки мы боремся за
Третий период должен стать решающим, это понимают все и решит его исход первая же заброшенная шайба. «Амур»
Буллиты решили исход этого ожесточенного поединка. Микелис Редлихс проталкивает шайбу в ворота Евгения Аликина, а вот у «тигров» так и не нашлось специалиста способного пробить защиту Александра Салака. В итоге «Амур» уступает со счетом 1:2, забирая в этой игре всего одно очко.
|Александр Гулявцев
|Гиртс Анкипанс
|Евгений Аликин
|Александр Салак
|05:52
|Владислав Ушенин(Ондржей Витасек, Вячеслав Ушенин)
|11:45
|Робертс Мамчицс(Андрис Джериньш)
|13:26
|Кирилл Рассказов
|13:26
|Кирилл Рассказов
|15:45
|Гинтс Мейя
|23:42
|Гынек Зогорна
|28:49
|Колтон Гиллис
|45:05
|Кристофер Берглунд
|52:34
|Кирилл Рассказов
|победный бросок: Микелис Редлихс(Динамо Р)
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)