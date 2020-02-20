«Спартак» впервые с 2016 года обыграл дома «Ак Барс» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

За столичный клуб отличились Александр Хохлачев (21-я минута), Артем Федоров (25), Ансель Галимов (39, 47), Каспарс Даугавиньш (44) и Мартиньш Карсумс (45). У «Ак Барса» шайбы забросили Станислав Галиев (10), Владимир Галузин (22) и Виктор Тихонов (35).

В прошлом матче команд, который состоялся в субботу, «Ак Барс» победил дома со счетом 4:1. «Спартак» переиграл казанцев в Москве впервые с декабря 2016 года (1:0), а также прервал четырехматчевую серию поражений в играх против «Ак Барса».

Казанский клуб с 89 очками в 59 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Спартак» идет пятым на Западе, команда Олега Знарка набрала 74 очка в 60 играх.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--27021f452d52784b72ac" data-vnd="27021f452d52784b72ac" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=27021f452d52784b72ac" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Спартак» 23 февраля сыграет на выезде с московским «Динамо», «Ак Барс» в тот же день примет «Динамо» из Минска.

Хабаровский «Амур» в другом матче игрового дня потерпел третье поражение в сезоне от рижского «Динамо», уступив дома по буллитам со счетом 1:2. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл новосибирскую «Сибирь» (3:1). «Сочи» сохранил шансы на плей-офф, обыграв дома в овертайме подольский «Витязь» (3:2).