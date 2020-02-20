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22:11 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» впервые с 2016 года обыграл дома «Ак Барс» в матче КХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:3 обыграл казанский «Ак Барс» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

За столичный клуб отличились Александр Хохлачев (21-я минута), Артем Федоров (25), Ансель Галимов (39, 47), Каспарс Даугавиньш (44) и Мартиньш Карсумс (45). У «Ак Барса» шайбы забросили Станислав Галиев (10), Владимир Галузин (22) и Виктор Тихонов (35).

В прошлом матче команд, который состоялся в субботу, «Ак Барс» победил дома со счетом 4:1. «Спартак» переиграл казанцев в Москве впервые с декабря 2016 года (1:0), а также прервал четырехматчевую серию поражений в играх против «Ак Барса».

Казанский клуб с 89 очками в 59 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Спартак» идет пятым на Западе, команда Олега Знарка набрала 74 очка в 60 играх.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Спартак» 23 февраля сыграет на выезде с московским «Динамо», «Ак Барс» в тот же день примет «Динамо» из Минска.

Хабаровский «Амур» в другом матче игрового дня потерпел третье поражение в сезоне от рижского «Динамо», уступив дома по буллитам со счетом 1:2. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл новосибирскую «Сибирь» (3:1). «Сочи» сохранил шансы на плей-офф, обыграв дома в овертайме подольский «Витязь» (3:2).

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Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2720.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Олег ЗнарокДмитрий Квартальнов
Вратари
Юлиус ГудачекАдам Рейдеборн(Тимур Билялов)
1-й период
09:21Станислав Галиев(Николай Аверин, Микаэль Викстранд)
14:37Дамир Мусин
15:05Микаэль Викстранд
16:45Артем Федоров
17:49Михаил Фисенко
2-й период
20:35Александр Хохлачев(Тобиас Виклунд, Артем Федоров)
21:30Владимир Галузин(Никита Лямкин, Виктор Тихонов)
23:36Виктор Тихонов
24:24Артем Федоров(Александр Хохлачев, Каспарс Даугавиньш)
24:34Мартиньш Карсумс
28:15Антон Злобин
34:04Максим Гончаров
34:12Виктор Тихонов(Станислав Галиев, Дмитрий Воронков)
36:34Командный штраф
38:24Ансель Галимов(Патрик Херсли, Анатолий Никонцев)
3-й период
43:57Каспарс Даугавиньш(Дмитрий Вишневский, Анатолий Никонцев)
44:35Мартиньш Карсумс(Ансель Галимов)
45:20Федор Малыхин
46:34Ансель Галимов(Юлиус Гудачек, Максим Гончаров)
46:34Командный штраф
48:31Командный штраф
53:48Каспарс Даугавиньш
57:56Командный штраф
59:46Мартиньш Карсумс
Статистика
18Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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