«Спартак» впервые с 2016 года обыграл дома «Ак Барс» в матче КХЛ
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:3 обыграл казанский «Ак Барс» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:3 обыграл казанский «Ак Барс» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
За столичный клуб отличились Александр Хохлачев (21-я минута), Артем Федоров (25), Ансель Галимов (39, 47), Каспарс Даугавиньш (44) и Мартиньш Карсумс (45). У «Ак Барса» шайбы забросили Станислав Галиев (10), Владимир Галузин (22) и Виктор Тихонов (35).
В прошлом матче команд, который состоялся в субботу, «Ак Барс» победил дома со счетом 4:1. «Спартак» переиграл казанцев в Москве впервые с декабря 2016 года (1:0), а также прервал четырехматчевую серию поражений в играх против «Ак Барса».
Казанский клуб с 89 очками в 59 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Спартак» идет пятым на Западе, команда Олега Знарка набрала 74 очка в 60 играх.
В следующем матче «Спартак» 23 февраля сыграет на выезде с московским «Динамо», «Ак Барс» в тот же день примет «Динамо» из Минска.
Хабаровский «Амур» в другом матче игрового дня потерпел третье поражение в сезоне от рижского «Динамо», уступив дома по буллитам со счетом 1:2. Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду обыграл новосибирскую «Сибирь» (3:1). «Сочи» сохранил шансы на
|Олег Знарок
|Дмитрий Квартальнов
|Юлиус Гудачек
|Адам Рейдеборн(Тимур Билялов)
|09:21
|Станислав Галиев(Николай Аверин, Микаэль Викстранд)
|14:37
|Дамир Мусин
|15:05
|Микаэль Викстранд
|16:45
|Артем Федоров
|17:49
|Михаил Фисенко
|20:35
|Александр Хохлачев(Тобиас Виклунд, Артем Федоров)
|21:30
|Владимир Галузин(Никита Лямкин, Виктор Тихонов)
|23:36
|Виктор Тихонов
|24:24
|Артем Федоров(Александр Хохлачев, Каспарс Даугавиньш)
|24:34
|Мартиньш Карсумс
|28:15
|Антон Злобин
|34:04
|Максим Гончаров
|34:12
|Виктор Тихонов(Станислав Галиев, Дмитрий Воронков)
|36:34
|Командный штраф
|38:24
|Ансель Галимов(Патрик Херсли, Анатолий Никонцев)
|43:57
|Каспарс Даугавиньш(Дмитрий Вишневский, Анатолий Никонцев)
|44:35
|Мартиньш Карсумс(Ансель Галимов)
|45:20
|Федор Малыхин
|46:34
|Ансель Галимов(Юлиус Гудачек, Максим Гончаров)
|46:34
|Командный штраф
|48:31
|Командный штраф
|53:48
|Каспарс Даугавиньш
|57:56
|Командный штраф
|59:46
|Мартиньш Карсумс
|18
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)