Последний шанс. Кто еще из клубов КХЛ может попасть в плей-офф
Главные итоги решающих матчей регулярки КХЛ и расклады на оставшиеся игры за выход в кубковый раунд.
Главные итоги решающих матчей регулярки КХЛ и расклады на оставшиеся игры за выход в кубковый раунд.
Казалось бы, матч у себя дома в Хабаровске с одной из двух слабейших команд лиги — идеальный шанс набрать два очка и сделать хороший шаг в борьбе за
Однако после гола на шестой минуте «Амур» не забил ни разу, дал рижскому «Динамо» отыграться, а затем уступил в серии буллитов. Не смертельная потеря очка для хабаровчан, но очень неприятная.
К двум очным матчам «Нефтехимик» получит возможность подойти, обогнав «Амур», — для этого, правда, придется побеждать «Магнитку».
Сам «Металлург» в случае успеха во встрече с нижнекамцами обеспечит себе место в восьмерке, а «Куньлуню» поможет только чудо.
Матчи «Металлурга» (62 очков, 58 матчей): «Нефтехимик» (д), «Салават Юлаев» (д), «Сибирь» (г), «Трактор» (г)
Матч «Куньлуня» (60, 61): «Динамо» Р (д)
Матчи «Амура» (59, 59): «Нефтехимик» (д), «Нефтехимик» (д), «Барыс» (д)
Матчи «Нефтехимика» (58, 58): «Металлург» (г), «Амур» (г), «Амур» (г), «Адмирал» (г).
«Сочи» нельзя было проигрывать — поражение могло бы оставить южную команду без
Следующая игра против «Торпедо» тоже может стать решающей: «Сочи» устроит только победа (лучше в основное время), которая сократит отставание от нижегородцев до двух очков (и до нуля по потерянным баллам). При этом все равно судьба сочинцев будет в руках их конкурентов. У команды Александра Андриевского всего 15 побед в основное время, у «Торпедо» — 21. А именно этот критерий первый при определении мест в таблице при равенстве очков.
Матчи «Витязя» (62, 59): «Северсталь» (г), «Спартак» (д), «Локомотив» (д)
Матчи «Торпедо» (61, 60): «Сочи» (г), «Йокерит» (д)
Матчи «Сочи» (57, 59): «Торпедо» (д), «Северсталь» (г), ЦСКА (г).