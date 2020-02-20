Знарок красиво поквитался с «Ак Барсом». «Спартак» забил шесть голов

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» на второй за неделю матч против «Ак Барса» вышел во вполне оптимальном составе — потеря очков грозила им возможностью выезда в первом раунде вместо комфортного передвижения до домашней арены «Динамо». Казанцы, обеспечившие себе первое место на «Востоке», приехали в Москву в максимально странных сочетаниях. Выбор Дмитрия Квартальнова очевиден — глупо нагружать в гостях в предпоследнем матче регулярки Даниса Зарипова и Джастина Азеведо. Лидеры за последнее время дважды выложились против «Авангарда» и заслужили отдых.

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Шанс проявить себя перед самым плей-офф появился сразу у нескольких хоккеистов, отсутствие которых обычно не бросается в глаза при взгляде на ростер казанцев. Стартовое первое звено Дыняк — Галузин — Санников и вовсе выглядело забавным экспериментом над здравым смыслом. Дебютировал в КХЛ 18-летний центрфорвард Илья Сафонов из «Барса», которому даже главный тренер фарм-клуба Сергей Душкин далеко не всегда доверяет место в топ-6.

Люди, через раз, а то и через два попадающие в состав, приложили все усилия, чтобы матч не выглядел со стороны «Ак Барса» проходным. С ходу казанцы атаковали прилично лучше «Спартака», которые поначалу допускали немыслимое количество ошибок в районе чужой синей. Классные подготовленные кистевые броски гостей постоянно уходили выше ворот, но опасность у ворот Юлиуса Гудачека создавалась буквально через смену.

Из-за большого количества игроков ротации невнятно выглядели спецбригады, чем с удовольствием воспользовался «Спартак». «Красно-белые» дважды за второй период реализовывали лишнего в ворота лучшей команды лиги по нейтрализации меньшинства.

Казанцы начисто проиграли свой пятак, с зачисткой которого не справились Санников с Дыняком, и Артем Федоров с пятака после классного перевода Каспарса Даугавиньша сравнял счет.

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«Ак Барс» вообще был далеко не так хорош на своем пятаке, как обычно — излишне суетился и проигрывал в силовой. У бортов, особенно в зоне гостей, «Спартак» тоже выглядел предпочтительнее, да и в меньшинстве, несмотря на пропущенный от Виктора Тихонова гол, оборонялся активнее. Позиционное нападение у гостей не ладилось и в равных составах, что особенно вредило их результативности. При таком количестве интересных контролируемых входов в зону казанцы толком не могли закрепиться в ней — сплошные скидки на синюю в никуда и оставления на крюк сопернику. Хотя именно невнятное большинство казанцев в первую очередь не позволило им при всех имеющихся шансах приблизиться к камбэку.

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И «Спартак», и «Ак Барс» неплохо проводят третьи периоды, и постоянные остановки в игре из-за большого количества удалений пошли на руку хозяевам. Москвичи сбили темп «барсов», стали встречать их гораздо жестче, и вместо красивых атак «два в один» и «три в один» и Галузин с Санниковым, и Галиев с Фрэттином начали систематически ошибаться в средней зоне. Подопечные Олега Знарка хотели больше и воспользовались расслабленностью гостей на старте третьего периода, забросив две шайбы с интервалом в 38 секунд.

Нельзя недооценивать и фактор Адама Рейдеборна. Шведский голкипер может чередовать сухие матчи и вытащенные выходы «один в ноль» с впечатляющими ляпами. В первом голе после заключительного перерыва Адама обвинить невозможно — вся пятерка казанцев наблюдала за эффектным переводом Анатолия Никонцева на Даугавиньша.

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А вот шайба Мартиньша Карсумса с острейшего угла привела к замене голкипера гостей. Не менее «уверенно» сыграл и Николай Аверин, в самом начале голевого эпизода сделавший оставление прямо на Анселя Галимова.

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«Красно-белый» Галимов набрал в матче 3 (2+1) очка, чего в этом сезоне с ним еще не случалось. Ансель окончательно прихлопнул гостей шайбой в меньшинстве, которую из-за тренерского запроса просматривали на предмет офсайда.

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«Спартак» красиво поквитался за огненную концовку в выездном матче с «Ак Барсом», когда команда Квартальнова забросила три шайбы менее чем за 10 минут третьего периода. Москвичи увеличили преимущество над «Локомотивом» до шести очков, а казанцы не смогли обойти ЦСКА и возглавить сводную таблицу лиги — впрочем, исходя из состава, такой задачи перед ними и близко не стояло.

Анастасия Жданова