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22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Знарок красиво поквитался с «Ак Барсом». «Спартак» забил шесть голов

Результативная победа красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» на второй за неделю матч против «Ак Барса» вышел во вполне оптимальном составе — потеря очков грозила им возможностью выезда в первом раунде вместо комфортного передвижения до домашней арены «Динамо». Казанцы, обеспечившие себе первое место на «Востоке», приехали в Москву в максимально странных сочетаниях. Выбор Дмитрия Квартальнова очевиден — глупо нагружать в гостях в предпоследнем матче регулярки Даниса Зарипова и Джастина Азеведо. Лидеры за последнее время дважды выложились против «Авангарда» и заслужили отдых.

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Шанс проявить себя перед самым плей-офф появился сразу у нескольких хоккеистов, отсутствие которых обычно не бросается в глаза при взгляде на ростер казанцев. Стартовое первое звено Дыняк — Галузин — Санников и вовсе выглядело забавным экспериментом над здравым смыслом. Дебютировал в КХЛ 18-летний центрфорвард Илья Сафонов из «Барса», которому даже главный тренер фарм-клуба Сергей Душкин далеко не всегда доверяет место в топ-6.

Люди, через раз, а то и через два попадающие в состав, приложили все усилия, чтобы матч не выглядел со стороны «Ак Барса» проходным. С ходу казанцы атаковали прилично лучше «Спартака», которые поначалу допускали немыслимое количество ошибок в районе чужой синей. Классные подготовленные кистевые броски гостей постоянно уходили выше ворот, но опасность у ворот Юлиуса Гудачека создавалась буквально через смену.

Из-за большого количества игроков ротации невнятно выглядели спецбригады, чем с удовольствием воспользовался «Спартак». «Красно-белые» дважды за второй период реализовывали лишнего в ворота лучшей команды лиги по нейтрализации меньшинства.

Казанцы начисто проиграли свой пятак, с зачисткой которого не справились Санников с Дыняком, и Артем Федоров с пятака после классного перевода Каспарса Даугавиньша сравнял счет.

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«Ак Барс» вообще был далеко не так хорош на своем пятаке, как обычно — излишне суетился и проигрывал в силовой. У бортов, особенно в зоне гостей, «Спартак» тоже выглядел предпочтительнее, да и в меньшинстве, несмотря на пропущенный от Виктора Тихонова гол, оборонялся активнее. Позиционное нападение у гостей не ладилось и в равных составах, что особенно вредило их результативности. При таком количестве интересных контролируемых входов в зону казанцы толком не могли закрепиться в ней — сплошные скидки на синюю в никуда и оставления на крюк сопернику. Хотя именно невнятное большинство казанцев в первую очередь не позволило им при всех имеющихся шансах приблизиться к камбэку.

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И «Спартак», и «Ак Барс» неплохо проводят третьи периоды, и постоянные остановки в игре из-за большого количества удалений пошли на руку хозяевам. Москвичи сбили темп «барсов», стали встречать их гораздо жестче, и вместо красивых атак «два в один» и «три в один» и Галузин с Санниковым, и Галиев с Фрэттином начали систематически ошибаться в средней зоне. Подопечные Олега Знарка хотели больше и воспользовались расслабленностью гостей на старте третьего периода, забросив две шайбы с интервалом в 38 секунд.

Нельзя недооценивать и фактор Адама Рейдеборна. Шведский голкипер может чередовать сухие матчи и вытащенные выходы «один в ноль» с впечатляющими ляпами. В первом голе после заключительного перерыва Адама обвинить невозможно — вся пятерка казанцев наблюдала за эффектным переводом Анатолия Никонцева на Даугавиньша.

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А вот шайба Мартиньша Карсумса с острейшего угла привела к замене голкипера гостей. Не менее «уверенно» сыграл и Николай Аверин, в самом начале голевого эпизода сделавший оставление прямо на Анселя Галимова.

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«Красно-белый» Галимов набрал в матче 3 (2+1) очка, чего в этом сезоне с ним еще не случалось. Ансель окончательно прихлопнул гостей шайбой в меньшинстве, которую из-за тренерского запроса просматривали на предмет офсайда.

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«Спартак» красиво поквитался за огненную концовку в выездном матче с «Ак Барсом», когда команда Квартальнова забросила три шайбы менее чем за 10 минут третьего периода. Москвичи увеличили преимущество над «Локомотивом» до шести очков, а казанцы не смогли обойти ЦСКА и возглавить сводную таблицу лиги — впрочем, исходя из состава, такой задачи перед ними и близко не стояло.

Анастасия Жданова

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Спартак
6:3
0:1, 3:2, 3:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 2720.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Олег ЗнарокДмитрий Квартальнов
Вратари
Юлиус ГудачекАдам Рейдеборн(Тимур Билялов)
1-й период
09:21Станислав Галиев(Николай Аверин, Микаэль Викстранд)
14:37Дамир Мусин
15:05Микаэль Викстранд
16:45Артем Федоров
17:49Михаил Фисенко
2-й период
20:35Александр Хохлачев(Тобиас Виклунд, Артем Федоров)
21:30Владимир Галузин(Никита Лямкин, Виктор Тихонов)
23:36Виктор Тихонов
24:24Артем Федоров(Александр Хохлачев, Каспарс Даугавиньш)
24:34Мартиньш Карсумс
28:15Антон Злобин
34:04Максим Гончаров
34:12Виктор Тихонов(Станислав Галиев, Дмитрий Воронков)
36:34Командный штраф
38:24Ансель Галимов(Патрик Херсли, Анатолий Никонцев)
3-й период
43:57Каспарс Даугавиньш(Дмитрий Вишневский, Анатолий Никонцев)
44:35Мартиньш Карсумс(Ансель Галимов)
45:20Федор Малыхин
46:34Ансель Галимов(Юлиус Гудачек, Максим Гончаров)
46:34Командный штраф
48:31Командный штраф
53:48Каспарс Даугавиньш
57:56Командный штраф
59:46Мартиньш Карсумс
Статистика
18Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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