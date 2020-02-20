Знарок красиво поквитался с «Ак Барсом». «Спартак» забил шесть голов
Результативная победа
Результативная победа
«Спартак» на второй за неделю матч против «Ак Барса» вышел во вполне оптимальном составе — потеря очков грозила им возможностью выезда в первом раунде вместо комфортного передвижения до домашней арены «Динамо». Казанцы, обеспечившие себе первое место на «Востоке», приехали в Москву в максимально странных сочетаниях. Выбор Дмитрия Квартальнова очевиден — глупо нагружать в гостях в предпоследнем матче регулярки Даниса Зарипова и Джастина Азеведо. Лидеры за последнее время дважды выложились против «Авангарда» и заслужили отдых.
Шанс проявить себя перед самым
Люди, через раз, а то и через два попадающие в состав, приложили все усилия, чтобы матч не выглядел со стороны «Ак Барса» проходным. С ходу казанцы атаковали прилично лучше «Спартака», которые поначалу допускали немыслимое количество ошибок в районе чужой синей. Классные подготовленные кистевые броски гостей постоянно уходили выше ворот, но опасность у ворот Юлиуса Гудачека создавалась буквально через смену.
Казанцы начисто проиграли свой пятак, с зачисткой которого не справились Санников с Дыняком, и Артем Федоров с пятака после классного перевода Каспарса Даугавиньша сравнял счет.
«Ак Барс» вообще был далеко не так хорош на своем пятаке, как обычно — излишне суетился и проигрывал в силовой. У бортов, особенно в зоне гостей, «Спартак» тоже выглядел предпочтительнее, да и в меньшинстве, несмотря на пропущенный от Виктора Тихонова гол, оборонялся активнее. Позиционное нападение у гостей не ладилось и в равных составах, что особенно вредило их результативности. При таком количестве интересных контролируемых входов в зону казанцы толком не могли закрепиться в ней — сплошные скидки на синюю в никуда и оставления на крюк сопернику. Хотя именно невнятное большинство казанцев в первую очередь не позволило им при всех имеющихся шансах приблизиться к камбэку.
И «Спартак», и «Ак Барс» неплохо проводят третьи периоды, и постоянные остановки в игре
Нельзя недооценивать и фактор Адама Рейдеборна. Шведский голкипер может чередовать сухие матчи и вытащенные выходы «один в ноль» с впечатляющими ляпами. В первом голе после заключительного перерыва Адама обвинить невозможно — вся пятерка казанцев наблюдала за эффектным переводом Анатолия Никонцева на Даугавиньша.
А вот шайба Мартиньша Карсумса с острейшего угла привела к замене голкипера гостей. Не менее «уверенно» сыграл и Николай Аверин, в самом начале голевого эпизода сделавший оставление прямо на Анселя Галимова.
«Красно-белый» Галимов набрал в матче 3 (2+1) очка, чего в этом сезоне с ним еще не случалось. Ансель окончательно прихлопнул гостей шайбой в меньшинстве, которую
«Спартак» красиво поквитался за огненную концовку в выездном матче с «Ак Барсом», когда команда Квартальнова забросила три шайбы менее чем за 10 минут третьего периода. Москвичи увеличили преимущество над «Локомотивом» до шести очков, а казанцы не смогли обойти ЦСКА и возглавить сводную таблицу лиги — впрочем, исходя из состава, такой задачи перед ними и близко не стояло.
Анастасия Жданова
|Олег Знарок
|Дмитрий Квартальнов
|Юлиус Гудачек
|Адам Рейдеборн(Тимур Билялов)
|09:21
|Станислав Галиев(Николай Аверин, Микаэль Викстранд)
|14:37
|Дамир Мусин
|15:05
|Микаэль Викстранд
|16:45
|Артем Федоров
|17:49
|Михаил Фисенко
|20:35
|Александр Хохлачев(Тобиас Виклунд, Артем Федоров)
|21:30
|Владимир Галузин(Никита Лямкин, Виктор Тихонов)
|23:36
|Виктор Тихонов
|24:24
|Артем Федоров(Александр Хохлачев, Каспарс Даугавиньш)
|24:34
|Мартиньш Карсумс
|28:15
|Антон Злобин
|34:04
|Максим Гончаров
|34:12
|Виктор Тихонов(Станислав Галиев, Дмитрий Воронков)
|36:34
|Командный штраф
|38:24
|Ансель Галимов(Патрик Херсли, Анатолий Никонцев)
|43:57
|Каспарс Даугавиньш(Дмитрий Вишневский, Анатолий Никонцев)
|44:35
|Мартиньш Карсумс(Ансель Галимов)
|45:20
|Федор Малыхин
|46:34
|Ансель Галимов(Юлиус Гудачек, Максим Гончаров)
|46:34
|Командный штраф
|48:31
|Командный штраф
|53:48
|Каспарс Даугавиньш
|57:56
|Командный штраф
|59:46
|Мартиньш Карсумс
|18
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)