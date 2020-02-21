Источник: Хоккеисты просят Генпрокуратуру решить конфликт с профсоюзом игроков КХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Игроки считают, что на членские взносы руководитель профсоюза Андрей Коваленко «развивает свой бизнес», не выполняя «непосредственные обязанности», например по выплате пенсий тем, кто закончил карьеру, или помощи командам с серьезными задолженностями по зарплате. Предположительно, общий объем взносов хоккеистов в «отдельные годы» мог достигать 100 миллионов рублей.

Под заявлением стоят подписи игроков московского «Динамо» Андрея Миронова, Михаила Григорьева, Даниила Тарасова и Александра Еременко, игроков «Спартака» Геннадия Столярова и Якова Рылова, а также тренеров двух столичных клубов Юрия Бабенко и Максима Соловьева.