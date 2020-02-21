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11:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Хоккеисты просят Генпрокуратуру решить конфликт с профсоюзом игроков КХЛ

Группа известных действующих и бывших российских хоккеистов обратилась за помощью к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликтную ситуацию, возникшую у них с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Коммерсант».

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Источник: Спорт-Экспресс

Игроки считают, что на членские взносы руководитель профсоюза Андрей Коваленко «развивает свой бизнес», не выполняя «непосредственные обязанности», например по выплате пенсий тем, кто закончил карьеру, или помощи командам с серьезными задолженностями по зарплате. Предположительно, общий объем взносов хоккеистов в «отдельные годы» мог достигать 100 миллионов рублей.

Под заявлением стоят подписи игроков московского «Динамо» Андрея Миронова, Михаила Григорьева, Даниила Тарасова и Александра Еременко, игроков «Спартака» Геннадия Столярова и Якова Рылова, а также тренеров двух столичных клубов Юрия Бабенко и Максима Соловьева.

По словам авторов заявления, до сих пор не разработано и не подписано коллективное соглашение хоккеистов с лигой, а материальное сопровождение хоккеистов, получивших травмы, выступая за хоккейные клубы России, не осуществляется. Не оказывается и поддержка игрокам КХЛ, завершившим выступления. Также в заявлении отмечается, что «вся финансово-хозяйственная деятельность засекречена и тщательно скрывается от игроков».

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