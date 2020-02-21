«Спартак» обновил собственный рекорд посещаемости домашних матчей КХЛ за сезон

Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне 31 игру регулярного чемпионата КХЛ посетили 276 325 болельщиков, в среднем на каждый матч приходило по 8914 зрителей. В сезоне-2018/19 общая посещаемость составила 258 083 человека, а средняя за матч — 8325 болельщиков.

«Спартак» находится на пятом месте в Западной конференции КХЛ, набрав 74 очка после 60 матчей, и уже обеспечил себе участие в плей-офф.