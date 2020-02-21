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15:54 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обновил собственный рекорд посещаемости домашних матчей КХЛ за сезон

ТАСС, 21 февраля. Московский «Спартак» обновил собственный рекорд посещаемости домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне 31 игру регулярного чемпионата КХЛ посетили 276 325 болельщиков, в среднем на каждый матч приходило по 8914 зрителей. В сезоне-2018/19 общая посещаемость составила 258 083 человека, а средняя за матч — 8325 болельщиков.

«Спартак» находится на пятом месте в Западной конференции КХЛ, набрав 74 очка после 60 матчей, и уже обеспечил себе участие в плей-офф.

До окончания регулярного сезона «Спартаку» предстоит провести две гостевые встречи — 23 февраля с московским «Динамо», 25 февраля — с подмосковным «Витязем».

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