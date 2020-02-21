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20:10 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка высказался про борьбу «Барыса» с «Авангардом» за лидерство и анонсировал возвращение Старченко

Главный тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка в преддверии последней гостевой серии в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что его команда ставить целью на эти игры подготовку к плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: hcbarys.kz

Белорусский специалист отметил, что в победном матче с «Салаватом Юлаевым», который стал последним домашним в «регулярке», его команда допускала много ошибок.

— Я не думаю, что это была плей-оффская игра. Достаточно много было ошибок и с нашей стороны, и со стороны «Салавата». Конечно, я думаю, обе команды будут играть немного по-другому в плей-офф. Но что касается скорости, создания моментов, игра была неплохая. Но нам больше повезло, мы сегодня на одну больше забили, чем соперник, — сказал Скабелка.

— Сведберг и Пакаринен после травм вошли уже в оптимальную форму?

— Думаю, нет, конечно. Первые игры на эмоциях они, конечно, здорово сыграли. Но сейчас идет такой вход в чемпионат, вход в форму. Скажем, не такой момент у них эмоциональный и физический, как был в первых играх, но ничего страшного. Сейчас неделю они потренируются дома и, думаю, к плей-офф они выйдут на тот уровень, который показывали в начале.

— А Старченко?

— У Романа ничего серьезного. Мы ждем в ближайшие дни, что он выйдет на лед. У него нет таких противопоказаний, что он не сыграет в первом матче.

— Есть ли цель побороться с «Авангардом» за вторую строчку или все-таки в приоритете подготовка к плей-офф?

— В приоритете подготовка к плей-офф. Но это не снимает цели в каждой игре выигрывать.

Напомним, «Барыс обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1. До старта плей-офф команде осталось сыграть две гостевые встречи — 24 февраля против «Адмирала» во Владивостоке и 26-го против «Амура» в Хабаровске.

Барыс
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2721.02.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Цулыгин
Вратари
Эдвард ПаскуалеЮха Метсола
1-й период
01:23Павел Акользин
05:03Илья Крикунов
06:47Артем Сергеев(Александр Кадейкин, Михаил Пашнин)
10:54Алексей II Семенов
14:40Дмитрий Шевченко
2-й период
25:31Дастин Бойд
27:10Теему Хартикайнен
28:24Никита Михайлис(Корбан Найт, Даррен Дитц)
3-й период
41:41Дастин Бойд
41:41Джесси Блэкер
41:41Владимир Жарков
45:54Кертис Валк(Валерий Орехов, Джесси Блэкер)
49:44Командный штраф
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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