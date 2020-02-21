Скабелка высказался про борьбу «Барыса» с «Авангардом» за лидерство и анонсировал возвращение Старченко

Источник: hcbarys.kz

Белорусский специалист отметил, что в победном матче с «Салаватом Юлаевым», который стал последним домашним в «регулярке», его команда допускала много ошибок.

— Я не думаю, что это была плей-оффская игра. Достаточно много было ошибок и с нашей стороны, и со стороны «Салавата». Конечно, я думаю, обе команды будут играть немного по-другому в плей-офф. Но что касается скорости, создания моментов, игра была неплохая. Но нам больше повезло, мы сегодня на одну больше забили, чем соперник, — сказал Скабелка.

— Сведберг и Пакаринен после травм вошли уже в оптимальную форму?

— Думаю, нет, конечно. Первые игры на эмоциях они, конечно, здорово сыграли. Но сейчас идет такой вход в чемпионат, вход в форму. Скажем, не такой момент у них эмоциональный и физический, как был в первых играх, но ничего страшного. Сейчас неделю они потренируются дома и, думаю, к плей-офф они выйдут на тот уровень, который показывали в начале.

— А Старченко?

— У Романа ничего серьезного. Мы ждем в ближайшие дни, что он выйдет на лед. У него нет таких противопоказаний, что он не сыграет в первом матче.

— Есть ли цель побороться с «Авангардом» за вторую строчку или все-таки в приоритете подготовка к плей-офф?

— В приоритете подготовка к плей-офф. Но это не снимает цели в каждой игре выигрывать.