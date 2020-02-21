Тренер «Салавата Юлаева» объяснил поражение и ответил на вопрос о возможной встрече с «Барысом» в плей-офф

— Что сказать по игре? Напряженная, интересная была. Приближенная уже где-то к плей-офф. Старались играть без ошибок, но при этом пытались играть активно. Где-то по броскам может быть где-то получилось, но, к сожалению, все эти броски мы не смогли перевести в забитые голы. Чуть-чуть не хватило реализации в большинстве сегодня. Так, в принципе, боевая игра была, — сказал Цулыгин.