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20:56 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Салавата Юлаева» объяснил поражение и ответил на вопрос о возможной встрече с «Барысом» в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин назвал приближенной к плей-офф игру против «Барыса», в которой его подопечные потерпели поражение в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz. Команды являются наиболее вероятными соперниками по первому раунду Кубка Гагарина, но наставник уфимцев не стал оценивать казахстанцев.

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Источник: hcbarys.kz

— Что сказать по игре? Напряженная, интересная была. Приближенная уже где-то к плей-офф. Старались играть без ошибок, но при этом пытались играть активно. Где-то по броскам может быть где-то получилось, но, к сожалению, все эти броски мы не смогли перевести в забитые голы. Чуть-чуть не хватило реализации в большинстве сегодня. Так, в принципе, боевая игра была, — сказал Цулыгин.

— Как бы вы оценили «Барыс» в качестве соперника по плей-офф?

— Ну, давайте дождемся плей-офф. И посмотрим, кто с кем будет играть. Игра покажет.

Напомним, «Барыс обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1. До старта плей-офф команде осталось сыграть две гостевые встречи — 24 февраля против «Адмирала» во Владивостоке и 26-го против «Амура» в Хабаровске. На выезд казахстанский клуб может отправиться без легионеров.

Барыс
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 2721.02.2020, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 7379 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаНиколай Цулыгин
Вратари
Эдвард ПаскуалеЮха Метсола
1-й период
01:23Павел Акользин
05:03Илья Крикунов
06:47Артем Сергеев(Александр Кадейкин, Михаил Пашнин)
10:54Алексей II Семенов
14:40Дмитрий Шевченко
2-й период
25:31Дастин Бойд
27:10Теему Хартикайнен
28:24Никита Михайлис(Корбан Найт, Даррен Дитц)
3-й период
41:41Дастин Бойд
41:41Джесси Блэкер
41:41Владимир Жарков
45:54Кертис Валк(Валерий Орехов, Джесси Блэкер)
49:44Командный штраф
Статистика
12Штрафное время8
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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