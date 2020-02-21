Тренер «Салавата Юлаева» объяснил поражение и ответил на вопрос о возможной встрече с «Барысом» в плей-офф

— Что сказать по игре? Напряженная, интересная была. Приближенная уже где-то к плей-офф. Старались играть без ошибок, но при этом пытались играть активно. Где-то по броскам может быть где-то получилось, но, к сожалению, все эти броски мы не смогли перевести в забитые голы. Чуть-чуть не хватило реализации в большинстве сегодня. Так, в принципе, боевая игра была, — сказал Цулыгин.
— Как бы вы оценили «Барыс» в качестве соперника по плей-офф?
— Ну, давайте дождемся плей-офф. И посмотрим, кто с кем будет играть. Игра покажет.
Напомним, «Барыс обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1. До старта плей-офф команде осталось сыграть две гостевые встречи — 24 февраля против «Адмирала» во Владивостоке и 26-го против «Амура» в Хабаровске. На выезд казахстанский клуб может отправиться без легионеров.