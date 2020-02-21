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21 февраля, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромно проиграло ЦСКА, пропустив 5 шайб в третьем периоде

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромно проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:8, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Зубры» с начала матча сосредоточились на обороне, что некоторе время приносило свои плоды. Минчане умело защищались, не подпуская оппонентов к своим воротам. Незадолго до первого перерыва хоккеисты ЦСКА усилили напор, но огорчить вратаря соперников так и не смогли.

Во второй двадцатиминутке хозяева увеличили скорость. На экваторе матча счет открыл форвард москвичей Михаил Григоренко. Игроки ЦСКА продолжили напирать, и на 40-й минуте противоборства нападающие Антон Слепышев и Линден Вей увеличили преимущество армейцев до трех шайб.

Хоккеисты ЦСКА ударно начали третий период. За первые 28 секунд игры в ворота «зубров» залетели две шайбы. Отличились форварды москвичей Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Нападающий минчан Вячеслав Грецкий на 49-й минуте матча «размочил» счет — 1:5. Но тут же Кирилл Капризов оформил дубль, а вскоре его поддержали партнеры по команде Андрей Светлаков и Константин Окулов.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 23 февраля проведут в гостях у казанского «Ак Барса».

ЦСКА
8:1
0:0, 3:0, 5:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2721.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8511 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Ларс ЮханссонДэнни Тэйлор(Михаил Карнаухов)
1-й период
08:55Иван Дроздов
2-й период
26:38Михаил Григоренко(Максим Мамин, Линден Вей)
28:21Павел Карнаухов
28:21Шейн Принс
36:04Павел Карнаухов
39:02Антон Слепышев(Мэт Робинсон, Марио Кемпе)
39:37Линден Вей(Максим Мамин, Михаил Григоренко)
3-й период
40:17Михаил Григоренко(Максим Мамин, Линден Вей)
40:28Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Никита Нестеров)
48:58Вячеслав Грецкий(Стефан Эллиотт, Дмитрий Дерябин)
49:32Кирилл Капризов(Марио Кемпе)
50:26Андрей Светлаков(Никита Нестеров, Константин Окулов)
58:09Константин Окулов(Мэт Робинсон)
59:17Никита Нестеров
Статистика
6Штрафное время4
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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