Минское «Динамо» в гостевом матче чемпионата КХЛ разгромно проиграло ЦСКА, пропустив 5 шайб в третьем периоде

«Зубры» с начала матча сосредоточились на обороне, что некоторе время приносило свои плоды. Минчане умело защищались, не подпуская оппонентов к своим воротам. Незадолго до первого перерыва хоккеисты ЦСКА усилили напор, но огорчить вратаря соперников так и не смогли.

Во второй двадцатиминутке хозяева увеличили скорость. На экваторе матча счет открыл форвард москвичей Михаил Григоренко. Игроки ЦСКА продолжили напирать, и на 40-й минуте противоборства нападающие Антон Слепышев и Линден Вей увеличили преимущество армейцев до трех шайб.

Хоккеисты ЦСКА ударно начали третий период. За первые 28 секунд игры в ворота «зубров» залетели две шайбы. Отличились форварды москвичей Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Нападающий минчан Вячеслав Грецкий на 49-й минуте матча «размочил» счет — 1:5. Но тут же Кирилл Капризов оформил дубль, а вскоре его поддержали партнеры по команде Андрей Светлаков и Константин Окулов.