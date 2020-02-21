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22:32 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в 15-й раз подряд обыграл минское «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 8:1 на своей площадке обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА шайбами отличились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты), Антон Слепышев (40), Линден Вей (40), Кирилл Капризов (41, 50), Андрей Светлаков (51) и Константин Окулов (59). У минской команды дебютной шайбой в КХЛ отметился Вячеслав Грецкий (49). Армейцы забросили четыре шайбы за 1 минуту 26 секунд. Эта победа стала для ЦСКА самой крупной в текущем сезоне.

Капризов возглавил гонку снайперов лиги, забросив 31-ю шайбу в сезоне и опередив нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина (30). Армейцы во второй раз за неделю переиграли «Динамо», в понедельник минский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:4. Эта победа стала для ЦСКА 15-й кряду над «Динамо», последний раз минчане выигрывали у армейцев 14 сентября 2014 года (3:2). Шайба Светлакова стала 100-й в противостоянии команд, «Динамо» в 30 очных матчах забросило 50 шайб.

ЦСКА с 92 очками в 60 матчах лидирует в турнирной таблице Западной конференции, минчане замыкают таблицу, набрав в 59 играх 37 очков.

В следующем матче ЦСКА примет 25 февраля петербургский СКА, «Динамо» в воскресенье на выезде встретится с лидером Восточной конференции казанским «Ак Барсом».

«Барыс» (Нур-Султан) в другой встрече дня в четвертый раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев», одержав победу на своей площадке со счетом 2:1. «Металлург» в Магнитогорске переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:1), хельсинкский «Йокерит» на выезде по буллитам победил омский «Авангард» (2:1).

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19 января© Ньюстюб
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Хоккей, КХЛ, Неделя 2721.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8511 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Ларс ЮханссонДэнни Тэйлор(Михаил Карнаухов)
1-й период
08:55Иван Дроздов
2-й период
26:38Михаил Григоренко(Максим Мамин, Линден Вей)
28:21Павел Карнаухов
28:21Шейн Принс
36:04Павел Карнаухов
39:02Антон Слепышев(Мэт Робинсон, Марио Кемпе)
39:37Линден Вей(Максим Мамин, Михаил Григоренко)
3-й период
40:17Михаил Григоренко(Максим Мамин, Линден Вей)
40:28Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Никита Нестеров)
48:58Вячеслав Грецкий(Стефан Эллиотт, Дмитрий Дерябин)
49:32Кирилл Капризов(Марио Кемпе)
50:26Андрей Светлаков(Никита Нестеров, Константин Окулов)
58:09Константин Окулов(Мэт Робинсон)
59:17Никита Нестеров
Статистика
6Штрафное время4
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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