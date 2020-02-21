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22:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Знали, что против ЦСКА нам нужно играть все 60 минут, не спать

Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт подвёл итоги матча с ЦСКА (1:8).

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Источник: РИА "Новости"

«Мы хорошо играли в первом периоде, структурно. Было несколько хороших моментов. Проиграли матч в последнюю минуту второго периода и в первую — третьего, когда пропустили четыре гола. Соперник сбил нам настрой, а мы не смогли ничего противопоставить. Знали, что с ЦСКА нам нужно играть все 60 минут, не спать. Нужно было с самого начала играть в полную силу. Когда даёшь ЦСКА немного воли, они сразу реализуют свои моменты», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

После этой победы ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 92 очка. Минчане (37) замыкают турнирную таблицу конференции. В следующем матче ЦСКА дома примет СКА, минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».

ЦСКА
8:1
0:0, 3:0, 5:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 2721.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8511 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Ларс ЮханссонДэнни Тэйлор(Михаил Карнаухов)
1-й период
08:55Иван Дроздов
2-й период
26:38Михаил Григоренко(Максим Мамин, Линден Вей)
28:21Павел Карнаухов
28:21Шейн Принс
36:04Павел Карнаухов
39:02Антон Слепышев(Мэт Робинсон, Марио Кемпе)
39:37Линден Вей(Максим Мамин, Михаил Григоренко)
3-й период
40:17Михаил Григоренко(Максим Мамин, Линден Вей)
40:28Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Никита Нестеров)
48:58Вячеслав Грецкий(Стефан Эллиотт, Дмитрий Дерябин)
49:32Кирилл Капризов(Марио Кемпе)
50:26Андрей Светлаков(Никита Нестеров, Константин Окулов)
58:09Константин Окулов(Мэт Робинсон)
59:17Никита Нестеров
Статистика
6Штрафное время4
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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