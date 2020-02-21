Вудкрофт: Знали, что против ЦСКА нам нужно играть все 60 минут, не спать
Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт подвёл итоги матча с ЦСКА (1:8).
Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт подвёл итоги матча с ЦСКА (1:8).
«Мы хорошо играли в первом периоде, структурно. Было несколько хороших моментов. Проиграли матч в последнюю минуту второго периода и в первую — третьего, когда пропустили четыре гола. Соперник сбил нам настрой, а мы не смогли ничего противопоставить. Знали, что с ЦСКА нам нужно играть все 60 минут, не спать. Нужно было с самого начала играть в полную силу. Когда даёшь ЦСКА немного воли, они сразу реализуют свои моменты», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
После этой победы ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 92 очка. Минчане (37) замыкают турнирную таблицу конференции. В следующем матче ЦСКА дома примет СКА, минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».
|Игорь Никитин
|Крэйг Вудкрофт
|Ларс Юханссон
|Дэнни Тэйлор(Михаил Карнаухов)
|08:55
|Иван Дроздов
|26:38
|Михаил Григоренко(Максим Мамин, Линден Вей)
|28:21
|Павел Карнаухов
|28:21
|Шейн Принс
|36:04
|Павел Карнаухов
|39:02
|Антон Слепышев(Мэт Робинсон, Марио Кемпе)
|39:37
|Линден Вей(Максим Мамин, Михаил Григоренко)
|40:17
|Михаил Григоренко(Максим Мамин, Линден Вей)
|40:28
|Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Никита Нестеров)
|48:58
|Вячеслав Грецкий(Стефан Эллиотт, Дмитрий Дерябин)
|49:32
|Кирилл Капризов(Марио Кемпе)
|50:26
|Андрей Светлаков(Никита Нестеров, Константин Окулов)
|58:09
|Константин Окулов(Мэт Робинсон)
|59:17
|Никита Нестеров
|6
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)