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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» — в плей-офф, на Востоке осталось одно место в восьмёрке. Расклады в КХЛ

«Нефтехимик» остался практически без права на ошибку.

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Источник: РИА "Новости"

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020, по итогам которого ещё одна команда забронировала себе путёвку в кубковую весну.

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Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 27, 21.02.2020, 17:00

Металлург Мг3Нефтехимик1

«Металлург» вышел в плей-офф

Команда Ильи Воробьёва едва не загнала себя в угол. Тут и невнятная игра в большинстве, и в целом отсутствие реализации при постоянном давлении, и эпидемия гриппа, так не вовремя свалившаяся на «Магнитку».

Однако в последних трёх матчах были одержаны трудные, но очень важные победы. Особенно сегодня — неделю назад поражение от «Нефтехимика» серьёзно пошатнуло позиции «Металлурга» в Восточной конференции, ведь именно подопечные Вячеслава Буцаева вместе с «Амуром» могли выбить «Магнитку» из восьмёрки. Сегодня «сталевары» одержали реванш и вышли в плей-офф. Можно вздохнуть спокойно — традиция кубковой весны в Магнитогорске продолжится. «Солидная игра с нашей стороны. Отработали ребята хорошо в обе стороны. Сегодня можно быть довольным — молодцы! Прошлые матчи с “Нефтехимиком”? Там не разбор был, а разговор по душам», — сказал главный тренер Илья Воробьёв.

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У «Нефтехимика» практически не осталось права на ошибку, теперь он будет биться с «Амуром» за оставшееся место в восьмёрке. «Куньлунь», которому осталось сыграть только один матч, как серьёзный претендент на плей-офф не рассматривается. У «Нефтехимика» и «Амура» — две очные встречи подряд в Хабаровске, в которых всё должно решиться. В заключительном туре «тигры» примут «Барыс», а «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 27, 21.02.2020, 16:30

Барыс2Салават Юлаев1

«Барыс» несколько часов побыл лидером дивизиона Чернышёва

«Салават Юлаев» и «Барыс» могут встретиться уже в первом раунде.

Александр Кадейкин перед матчем говорил, что последние игры регулярки — проверка перед плей-офф. Уфимцы забили первыми и давили следующие два периода, но «Барыс» смог отыграться, причём в третьем периоде нанёс всего четыре броска, но забил победный гол.

Команда Андрея Скабелки перехватила у «Авангарда» лидерство в дивизионе Чернышёва, но всего лишь на несколько часов.

Вечером омичи своё вернули назад. Матч с «Йокеритом» складывался для них непросто. Игра была равной и завершилась ничьей в основное время, а в буллитах «Йокерит» был удачливее.

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Тем не менее, «Авангард» набрал необходимое очко и вернул себе лидерство в дивизионе. Причём у Омска более удобный календарь, осталось два домашних матча, один из них — с «Автомобилистом», у которого до сих пор на больничном основной вратарь Якуб Коварж. «Барысу» же предстоит заканчивать гладкий чемпионат на Дальнем Востоке.

Елена Кузнецова

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10:37 (мск)© Ньюстюб
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