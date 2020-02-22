«Металлург» — в плей-офф, на Востоке осталось одно место в восьмёрке. Расклады в КХЛ
«Нефтехимик» остался практически без права на ошибку.
«Нефтехимик» остался практически без права на ошибку.
Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020, по итогам которого ещё одна команда забронировала себе путёвку в кубковую весну.
Команда Ильи Воробьёва едва не загнала себя в угол. Тут и невнятная игра в большинстве, и в целом отсутствие реализации при постоянном давлении, и эпидемия гриппа, так не вовремя свалившаяся на «Магнитку».
Однако в последних трёх матчах были одержаны трудные, но очень важные победы. Особенно сегодня — неделю назад поражение от «Нефтехимика» серьёзно пошатнуло позиции «Металлурга» в Восточной конференции, ведь именно подопечные Вячеслава Буцаева вместе с «Амуром» могли выбить «Магнитку» из восьмёрки. Сегодня «сталевары» одержали реванш и вышли в
У «Нефтехимика» практически не осталось права на ошибку, теперь он будет биться с «Амуром» за оставшееся место в восьмёрке. «Куньлунь», которому осталось сыграть только один матч, как серьёзный претендент на
«Салават Юлаев» и «Барыс» могут встретиться уже в первом раунде.
Александр Кадейкин перед матчем говорил, что последние игры регулярки — проверка перед
Команда Андрея Скабелки перехватила у «Авангарда» лидерство в дивизионе Чернышёва, но всего лишь на несколько часов.
Вечером омичи своё вернули назад. Матч с «Йокеритом» складывался для них непросто. Игра была равной и завершилась ничьей в основное время, а в буллитах «Йокерит» был удачливее.
Тем не менее, «Авангард» набрал необходимое очко и вернул себе лидерство в дивизионе. Причём у Омска более удобный календарь, осталось два домашних матча, один из них — с «Автомобилистом», у которого до сих пор на больничном основной вратарь Якуб Коварж. «Барысу» же предстоит заканчивать гладкий чемпионат на Дальнем Востоке.
Елена Кузнецова