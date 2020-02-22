Ведущие игроки «Барыса» пропустят последние матчи регулярки с «Адмиралом» и «Амуром»

Таким образом, ведущим игрокам предоставили отдых и возможность для восстановления в преддверии старта плей-офф.

В свою очередь принято решение подключить к первой команде игроков из клуба ВХЛ «Номад», который завершил выступления в нынешнем сезоне, не попав в плей-офф.

В поездку возьмут молодых казахстанцев, в том числе братьев Самата и Саяна Данияр, Диаса Гусейнова и Максима Мусорова.