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13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Ведущие игроки «Барыса» пропустят последние матчи регулярки с «Адмиралом» и «Амуром»

Как стало известно «Чемпионату», сразу несколько лидеров «Барыса» из Нур-Султана, в числе которых хоккеисты первого звена Атте Охтамаа, Линус Виделль и Корбан Найт, не полетят с командой на Дальний Восток на заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (24 февраля) и «Амуром» (26-го).

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Таким образом, ведущим игрокам предоставили отдых и возможность для восстановления в преддверии старта плей-офф.

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В свою очередь принято решение подключить к первой команде игроков из клуба ВХЛ «Номад», который завершил выступления в нынешнем сезоне, не попав в плей-офф.

В поездку возьмут молодых казахстанцев, в том числе братьев Самата и Саяна Данияр, Диаса Гусейнова и Максима Мусорова.

Решение было принято ещё до матча «Авангарда», когда «Барыс» временно вышел на второе место в Восточной конференции. Обе команды по-прежнему борются за лидерство в дивизионе Чернышёва и за второе место на Востоке. Отметим, тренерский штаб «Барыса» во главе с Андреем Скабелкой летит на дальневосточную выездную серию.

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