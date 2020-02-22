Ведущие игроки «Барыса» пропустят последние матчи регулярки с «Адмиралом» и «Амуром»
Как стало известно «Чемпионату», сразу несколько лидеров «Барыса» из
Как стало известно «Чемпионату», сразу несколько лидеров «Барыса» из
Таким образом, ведущим игрокам предоставили отдых и возможность для восстановления в преддверии старта
В свою очередь принято решение подключить к первой команде игроков из клуба ВХЛ «Номад», который завершил выступления в нынешнем сезоне, не попав в
В поездку возьмут молодых казахстанцев, в том числе братьев Самата и Саяна Данияр, Диаса Гусейнова и Максима Мусорова.
Решение было принято ещё до матча «Авангарда», когда «Барыс» временно вышел на второе место в Восточной конференции. Обе команды