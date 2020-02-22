«Адмирал» прервал серию из шести поражений, обыграв рижское «Динамо»

Субботняя встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе «Адмирала» шайбы забросили Никита Коростелев (36-я минута), Денис Вихарев (41) и Маркус Юнг (60). У проигравших отличился Картер Эштон (54).

«Адмирал» в следующем матче 24 февраля примет казахстанский «Барыс», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с китайским «Куньлунем».