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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Адмирал» прервал серию из шести поражений, обыграв рижское «Динамо»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из шести поражений.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе «Адмирала» шайбы забросили Никита Коростелев (36-я минута), Денис Вихарев (41) и Маркус Юнг (60). У проигравших отличился Картер Эштон (54).

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«Адмирал» в следующем матче 24 февраля примет казахстанский «Барыс», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с китайским «Куньлунем».

Во время загрузки произошла ошибка.
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Адмирал
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 2722.02.2020, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3902 зрителя
Главные тренеры
Сергей СветловГиртс Анкипанс
Вратари
Александр ТрушковАлександр Салак(Александр Салак)
1-й период
02:57Оскарс Батня
08:06Иван Мищенко
13:21Андрис Джериньш
2-й период
35:25Никита Коростелев(Шон Лалонд, Тимур Ахияров)
3-й период
40:26Денис Вихарев(Маркус Юнг, Мартин Бакош)
43:50Александр Осипов
43:50Сергей Гимаев
43:55Шон Лалонд
43:55Колтон Гиллис
53:32Картер Эштон(Александр Протапович, Гинтс Мейя)
55:55Кирилл Воронин
57:43Командный штраф
59:37Маркус Юнг(Мартин Бакош, Иван Мищенко)
Статистика
14Штрафное время16
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
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  • Автогол
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