«Адмирал» прервал серию из шести поражений, обыграв рижское «Динамо»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из шести поражений.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из шести поражений.
Субботняя встреча во Владивостоке завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе «Адмирала» шайбы забросили Никита Коростелев (36-я минута), Денис Вихарев (41) и Маркус Юнг (60). У проигравших отличился Картер Эштон (54).
«Адмирал» в следующем матче 24 февраля примет казахстанский «Барыс», а «Динамо» в тот же день сыграет на выезде с китайским «Куньлунем».
|Сергей Светлов
|Гиртс Анкипанс
|Александр Трушков
|Александр Салак(Александр Салак)
|02:57
|Оскарс Батня
|08:06
|Иван Мищенко
|13:21
|Андрис Джериньш
|35:25
|Никита Коростелев(Шон Лалонд, Тимур Ахияров)
|40:26
|Денис Вихарев(Маркус Юнг, Мартин Бакош)
|43:50
|Александр Осипов
|43:50
|Сергей Гимаев
|43:55
|Шон Лалонд
|43:55
|Колтон Гиллис
|53:32
|Картер Эштон(Александр Протапович, Гинтс Мейя)
|55:55
|Кирилл Воронин
|57:43
|Командный штраф
|59:37
|Маркус Юнг(Мартин Бакош, Иван Мищенко)
|14
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)