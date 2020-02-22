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22 февраля, источник: ТАСС

«Витязь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 22 февраля. Подмосковный «Витязь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата череповецкой «Северстали» со счетом 1:2.

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Источник: РИА "Новости"

В составе подольской команды шайбу забросил Александр Семин (28-я минута). За «Северсталь» точным броском отметился Владислав Кодола (5). Череповецкий клуб впервые в сезоне обыграл «Витязь», в трех предыдущих очных встречах в сезоне победа каждый раз доставалась подмосковной команде.

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«Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 63 очка после 61 матча. «Северсталь» с 56 очками после 61 встречи находится на десятой позиции в Западной конференции, клуб уже лишился шансов на выход в плей-офф. В следующем матче 25 февраля «Витязь» на домашнем льду сыграет с московским «Спартаком». «Северсталь» в этот же день сыграет с «Сочи».

Ранее участие в плей-офф КХЛ от Западной конференции обеспечили себе действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, хельсинкский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак», а также ярославский «Локомотив».

В других матчах субботы «Адмирал» из Владивостока в домашнем матче обыграл рижское «Динамо» (3:1). Челябинский «Трактор» также на своем льду оказался сильнее «Сибири» (4:0), нижегородское «Торпедо» в гостях в овертайме уступило «Сочи» (0:1).

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