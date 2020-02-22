«Витязь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Источник: РИА "Новости"

В составе подольской команды шайбу забросил Александр Семин (28-я минута). За «Северсталь» точным броском отметился Владислав Кодола (5). Череповецкий клуб впервые в сезоне обыграл «Витязь», в трех предыдущих очных встречах в сезоне победа каждый раз доставалась подмосковной команде.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ad36060c450ca85289baa5535f74268d_hd/q691885/d1547b997ef64cf1bceaf6b9d7a51728/4738071331?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 63 очка после 61 матча. «Северсталь» с 56 очками после 61 встречи находится на десятой позиции в Западной конференции, клуб уже лишился шансов на выход в плей-офф. В следующем матче 25 февраля «Витязь» на домашнем льду сыграет с московским «Спартаком». «Северсталь» в этот же день сыграет с «Сочи».

Ранее участие в плей-офф КХЛ от Западной конференции обеспечили себе действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, хельсинкский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак», а также ярославский «Локомотив».