«Витязь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги
ТАСС, 22 февраля. Подмосковный «Витязь» вышел в
ТАСС, 22 февраля. Подмосковный «Витязь» вышел в
В составе подольской команды шайбу забросил Александр Семин (28-я минута). За «Северсталь» точным броском отметился Владислав Кодола (5). Череповецкий клуб впервые в сезоне обыграл «Витязь», в трех предыдущих очных встречах в сезоне победа каждый раз доставалась подмосковной команде.
«Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 63 очка после 61 матча. «Северсталь» с 56 очками после 61 встречи находится на десятой позиции в Западной конференции, клуб уже лишился шансов на выход в
Ранее участие в
В других матчах субботы «Адмирал» из Владивостока в домашнем матче обыграл рижское «Динамо» (3:1). Челябинский «Трактор» также на своем льду оказался сильнее «Сибири» (4:0), нижегородское «Торпедо» в гостях в овертайме уступило «Сочи» (0:1).