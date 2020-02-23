«Барыс» не взял легионеров на последний выезд «регулярки»

Как ранее сообщал корреспондент Vesti.kz, тренерский штаб решил дать отдохнуть ведущим игрокам перед розыгрышем Кубка Гагарина. Теперь же команда на своем сайте опубликовала состав на два оставшихся матча «регулярки», которые пройдут на Дальнем Востоке.