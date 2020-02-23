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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» не взял легионеров на последний выезд «регулярки»

ХК «Барыс» проведет оставшиеся матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без легионеров.

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Как ранее сообщал корреспондент Vesti.kz, тренерский штаб решил дать отдохнуть ведущим игрокам перед розыгрышем Кубка Гагарина. Теперь же команда на своем сайте опубликовала состав на два оставшихся матча «регулярки», которые пройдут на Дальнем Востоке.

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Вратари: Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев, Кирилл Стрия;.

Защитники: Самат Данияр, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семенов, Егор Шалапов;.

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Артур Гатиятов, Дмитрий Гурков, Саян Данияр, Ярослав Евдокимов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Антон Некряч, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

До старта плей-офф команде осталось сыграть две гостевые встречи — 24 февраля против «Адмирала» во Владивостоке и 26-го против «Амура» в Хабаровске.

Розыгрыш плей-офф команда начнет 1 марта.

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