В конференции «Барыса» определилась первая пара плей-офф КХЛ

В ней «Автомобилист» встретится с «Сибирью». Клуб, который начнет серию на своем льду, станет известен позднее.

Сейчас «Автомобилист» с 74 очками идет четвертым, а «Сибирь» с 70 баллами — пятой. Обоим клубам осталось провести по два матча и в случае равенства очков новосибирцы будут опережать екатеринбуржцев по дополнительным показателям.

За «Автомобилист» играет форварда сборной Казахстана Найджел Доус. В текущем сезоне экс-капитан «Барыса» провел 57 матчей и набрал 46 (19+27) очков.