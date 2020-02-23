В конференции «Барыса» определилась первая пара плей-офф КХЛ
В Восточной конференции определилась первая пара стартового раунда
В Восточной конференции определилась первая пара стартового раунда
В ней «Автомобилист» встретится с «Сибирью». Клуб, который начнет серию на своем льду, станет известен позднее.
Сейчас «Автомобилист» с 74 очками идет четвертым, а «Сибирь» с 70 баллами — пятой. Обоим клубам осталось провести по два матча и в случае равенства очков новосибирцы будут опережать екатеринбуржцев по дополнительным показателям.
За «Автомобилист» играет форварда сборной Казахстана Найджел Доус. В текущем сезоне
На данный момент известны 14 участников Кубка Гагарина. На «Востоке» в