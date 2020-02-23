Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Локомотив
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо
Спартак
11
Хоккей. НХЛ
20:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Динамо Мн
54
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
СКА
16
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
23:00
Баффало Сэйбрз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
24.02
Нью-Йорк Айлендерс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
24.02
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
24.02
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Нефтехимик
08
Хоккей. НХЛ
24.02
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
24.02
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Б
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Бостон Брюинз
93
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Флорида Пантерз
53
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
18:50 (мск), источник: Vesti.kz

В конференции «Барыса» определилась первая пара плей-офф КХЛ

В Восточной конференции определилась первая пара стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В ней «Автомобилист» встретится с «Сибирью». Клуб, который начнет серию на своем льду, станет известен позднее.

Сейчас «Автомобилист» с 74 очками идет четвертым, а «Сибирь» с 70 баллами — пятой. Обоим клубам осталось провести по два матча и в случае равенства очков новосибирцы будут опережать екатеринбуржцев по дополнительным показателям.

За «Автомобилист» играет форварда сборной Казахстана Найджел Доус. В текущем сезоне экс-капитан «Барыса» провел 57 матчей и набрал 46 (19+27) очков.

На данный момент известны 14 участников Кубка Гагарина. На «Востоке» в плей-офф пробились «Ак Барс», «Авангард», «Барыс», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев» и «Металлург», а на «Западе» — ЦСКА, СКА, «Йокерит», московское «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Витязь». Игры плей-офф стартуют 1 марта.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанец Жуков помог польскому клубу одержать третью подряд победу
Йоханнес Бё завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира
«Гретцки забивал идиотам»: что пишут о 700 голах Овечкина в НХЛ
Российские биатлонистки остались без медалей на чемпионате мира
Стартовавший первым Большунов провалил последний этап «Ски Тура»
Финал Кубка легенд по футболу в Москве завершился скандалом
Тренера женской сборной России по биатлону отправят в отставку
Валуев прокомментировал исход боя между Фьюри и Уайлдером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь