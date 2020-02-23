СКА разгромил «Йокерит» и продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко (10-я минута), Иван Морозов (31), Евгений Кетов (35), Миро Аалтонен (49), Василий Подколзин (59) и Андрей Кузьменко (60). У проигравших отличился Микко Лехтонен (5).

Победная серия СКА продлилась до 11 матчей, в последний раз клуб из Санкт-Петербурга проигрывал 21 января в гостевой встрече против ЦСКА. Клубы провели четвертый очечный матч в текущем сезоне, в третий раз победу праздновал СКА. Для «Йокерита» этот матч стал последним домашним в регулярном чемпионате.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на втором месте, набрав в 61 матче 91 очко, «Йокерит» занимает третье место, имея в активе 84 очка. В следующем матче, который станет для СКА последним в регулярке, петербургский клуб на выезде сыграет с ЦСКА 25 февраля. «Йокерит» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».