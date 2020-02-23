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20:07 (мск), источник: ТАСС

СКА разгромил «Йокерит» и продлил победную серию в КХЛ до 11 матчей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл хельсинкский «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в присутствии 10478 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Марченко (10-я минута), Иван Морозов (31), Евгений Кетов (35), Миро Аалтонен (49), Василий Подколзин (59) и Андрей Кузьменко (60). У проигравших отличился Микко Лехтонен (5).

Победная серия СКА продлилась до 11 матчей, в последний раз клуб из Санкт-Петербурга проигрывал 21 января в гостевой встрече против ЦСКА. Клубы провели четвертый очечный матч в текущем сезоне, в третий раз победу праздновал СКА. Для «Йокерита» этот матч стал последним домашним в регулярном чемпионате.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на втором месте, набрав в 61 матче 91 очко, «Йокерит» занимает третье место, имея в активе 84 очка. В следующем матче, который станет для СКА последним в регулярке, петербургский клуб на выезде сыграет с ЦСКА 25 февраля. «Йокерит» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо».

В другом матче игрового дня уфимский «Салават Юлаев» на выезде в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» (2:1). Таким образом, екатеринбургский «Автомобилист», занимающий четвертое место на Востоке, в первом раунде плей-офф сыграет с новосибирской «Сибирью», которая идет пятой.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 2723.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 10478 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиАлексей Кудашов
Вратари
Антти Ниеми(Антти Ниеми)Магнус Хелльберг
1-й период
03:50Командный штраф
04:06Микко II Лехтонен(Никлас Йенсен, Хенрик Хаапала)
09:30Кирилл Марченко(Василий Токранов)
15:04Командный штраф
2-й период
30:16Иван Морозов(Василий Подколзин)
34:22Евгений Кетов(Артем Зуб, Динар Хафизуллин)
35:48Ярно Коскиранта
39:53Брайан О`Нилл
3-й период
47:35Виктор Лев
48:06Миро Аалтонен(Динар Хафизуллин, Кирилл Марченко)
48:46Антон Белов
54:18Антон Белов
58:15Кирилл Марченко(Василий Подколзин)
58:38Ярно Коскиранта(Антон Бурдасов, Кирилл Марченко)
59:52Миро Аалтонен
Статистика
4Штрафное время12
6Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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  • Гол в большинстве
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