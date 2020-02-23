Шайба Аверина принесла «Локомотиву» победу над «Авангардом» в КХЛ
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «Локомотива», в составе которого шайбу забросил Егор Аверин (35-я минута).
Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов отразил 34 броска в створ.
«Авангард» потерпел третье подряд поражение в «регулярке».
|Боб Хартли
|Майк Пелино
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|Илья Коновалов
|13:21
|Кирилл Семенов
|28:57
|Евгений Грачев
|29:12
|Кирилл Семенов
|34:29
|Егор Аверин(Якуб Накладал, Владимир Ткачев)
|36:13
|Роман Савченко
|36:30
|Павел Кудрявцев
|38:13
|Якуб Накладал
|38:13
|Якуб Накладал
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)