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20:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Аверина принесла «Локомотиву» победу над «Авангардом» в КХЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «Локомотива», в составе которого шайбу забросил Егор Аверин (35-я минута).

Вратарь «Локомотива» Илья Коновалов отразил 34 броска в створ.

«Авангард» потерпел третье подряд поражение в «регулярке».

Авангард
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 2723.02.2020, 17:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5486 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиМайк Пелино
Вратари
Игорь Бобков(Игорь Бобков)Илья Коновалов
1-й период
13:21Кирилл Семенов
2-й период
28:57Евгений Грачев
29:12Кирилл Семенов
34:29Егор Аверин(Якуб Накладал, Владимир Ткачев)
36:13Роман Савченко
36:30Павел Кудрявцев
38:13Якуб Накладал
38:13Якуб Накладал
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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