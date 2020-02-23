«Спартак» по буллитам уступил «Динамо» и обеспечил пятое место в Западной конференции КХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своей площадке по буллитам обыграло столичный «Спартак» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев в основное время заброшенной шайбой отметился Вячеслав Кулемин (6-я минута). За
«Динамо» обыграло «Спартак» во всех четырех встречах регулярного чемпионата текущего сезона. Победная серия «Динамо» в матчах КХЛ против
В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на четвертом месте, набрав в 60 матчах 80 очков.
«Динамо» в следующем матче 25 февраля примет челябинский «Трактор», «Спартак» в тот же день сыграет на выезде с подольским «Витязем».
В другом матче игрового дня казанский «Ак Барс» дома одержал победу над минским «Динамо» (5:4), забросив в третьем периоде четыре шайбы за 10 минут. Ярославский «Локомотив» на выезде переиграл омский «Авангард» (1:0).
|Владимир Крикунов
|Олег Знарок
|Иван Бочаров
|Павел Хомченко
|05:27
|Вячеслав Кулемин(Иван Муранов)
|07:56
|Артем Волков
|09:42
|Михал Чайковски
|12:40
|Командный штраф
|15:53
|Максим Гончаров
|33:18
|Михал Чайковски
|37:02
|Егор I Зайцев
|37:02
|Каспарс Даугавиньш
|40:31
|Андрей Миронов
|40:57
|Артем Федоров
|44:56
|Анатолий Никонцев(Артем Федоров)
|48:08
|Дмитрий Яшкин
|победный бросок: Владимир Брюквин(ХК Динамо)
|16
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)