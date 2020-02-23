«Спартак» по буллитам уступил «Динамо» и обеспечил пятое место в Западной конференции КХЛ

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своей площадке по буллитам обыграло столичный «Спартак» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев в основное время заброшенной шайбой отметился Вячеслав Кулемин (6-я минута). За красно-белых отличился Анатолий Никонцев (45). Победный буллит на счету Владимира Брюквина.

«Динамо» обыграло «Спартак» во всех четырех встречах регулярного чемпионата текущего сезона. Победная серия «Динамо» в матчах КХЛ против красно-белых достигла шести матчей.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на четвертом месте, набрав в 60 матчах 80 очков. Красно-белые набрали 75 очков в 61 игре и за матч до конца регулярного чемпионата стали недосягаемы для ярославского «Локомотива» (70 очков в 60 играх). Ярославский клуб обеспечил себе шестое место в таблице.

«Динамо» в следующем матче 25 февраля примет челябинский «Трактор», «Спартак» в тот же день сыграет на выезде с подольским «Витязем».