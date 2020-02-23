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21:21 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» по буллитам уступил «Динамо» и обеспечил пятое место в Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своей площадке по буллитам обыграло столичный «Спартак» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев в основное время заброшенной шайбой отметился Вячеслав Кулемин (6-я минута). За красно-белых отличился Анатолий Никонцев (45). Победный буллит на счету Владимира Брюквина.

«Динамо» обыграло «Спартак» во всех четырех встречах регулярного чемпионата текущего сезона. Победная серия «Динамо» в матчах КХЛ против красно-белых достигла шести матчей.

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на четвертом месте, набрав в 60 матчах 80 очков. Красно-белые набрали 75 очков в 61 игре и за матч до конца регулярного чемпионата стали недосягаемы для ярославского «Локомотива» (70 очков в 60 играх). Ярославский клуб обеспечил себе шестое место в таблице.

«Динамо» в следующем матче 25 февраля примет челябинский «Трактор», «Спартак» в тот же день сыграет на выезде с подольским «Витязем».

В другом матче игрового дня казанский «Ак Барс» дома одержал победу над минским «Динамо» (5:4), забросив в третьем периоде четыре шайбы за 10 минут. Ярославский «Локомотив» на выезде переиграл омский «Авангард» (1:0).

ХК Динамо
2:1Б
1:0, 0:0, 0:1, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 2723.02.2020, 17:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновОлег Знарок
Вратари
Иван БочаровПавел Хомченко
1-й период
05:27Вячеслав Кулемин(Иван Муранов)
07:56Артем Волков
09:42Михал Чайковски
12:40Командный штраф
15:53Максим Гончаров
2-й период
33:18Михал Чайковски
37:02Егор I Зайцев
37:02Каспарс Даугавиньш
3-й период
40:31Андрей Миронов
40:57Артем Федоров
44:56Анатолий Никонцев(Артем Федоров)
48:08Дмитрий Яшкин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Брюквин(ХК Динамо)
Статистика
16Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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