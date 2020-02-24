Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Динамо Р
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Нефтехимик
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.02
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Калгари Флэймз
24
Все события
Фоторепортажи
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
12:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» лишился самого высокого игрока КХЛ перед плей-офф

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Швед только в январе вернулся после пятимесячного пропуска из-за травмы. После этого Сведберг принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ. Последний раз он выходил на лед 21 февраля в домашней встрече с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

Читайте также
«Барыс» выиграл матч казахстанским составом и приблизился к победе в дивизионе КХЛ

Помимо Сведберга, в списке травмированных «Барыса» находится нападающий Роман Старченко. Последний в нынешнем сезоне набрал 35 (18+17) очков в 53 матчах и идет вторым в списке лучших бомбардиров казахстанской команды.

В «Барысе» ожидают, что Старченко вернется на лед к старту плей-офф КХЛ.

За «Барыс» Сведберг выступает с декабря 2018 года. Всего в текущем сезоне КХЛ защитник, который с ростом 204 сантиметра является самым высоким игроком КХЛ, провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Как полностью казахстанский состав "Барыса" праздновал победу над российским клубом
Ковальчук и Овечкин снова вместе. Илья стал игроком «Вашингтона»
Харитонов нокаутировал Родригеса быстрее, чем задумал
Логинов — спасение и ужас российского биатлона. За ним — никого
Что говорят в Америке об обмене Ковальчука в «Кэпиталз»
Побеждал Фуркада, выигрывал ЧМ. Где сейчас Максим Цветков
Загитова поздравила Тутберидзе с днем рождения (фото)
Утвержден состав сборной России на ЧЕ по биатлону в Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь