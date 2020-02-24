«Барыс» лишился самого высокого игрока КХЛ перед плей-офф

Швед только в январе вернулся после пятимесячного пропуска из-за травмы. После этого Сведберг принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ. Последний раз он выходил на лед 21 февраля в домашней встрече с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

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Помимо Сведберга, в списке травмированных «Барыса» находится нападающий Роман Старченко. Последний в нынешнем сезоне набрал 35 (18+17) очков в 53 матчах и идет вторым в списке лучших бомбардиров казахстанской команды.

В «Барысе» ожидают, что Старченко вернется на лед к старту плей-офф КХЛ.