«Барыс» лишился самого высокого игрока КХЛ перед плей-офф
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг выбыл из строя на неопределенный срок, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Швед только в январе вернулся после пятимесячного пропуска
Помимо Сведберга, в списке травмированных «Барыса» находится нападающий Роман Старченко. Последний в нынешнем сезоне набрал 35 (18+17) очков в 53 матчах и идет вторым в списке лучших бомбардиров казахстанской команды.
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За «Барыс» Сведберг выступает с декабря 2018 года. Всего в текущем сезоне КХЛ защитник, который с ростом 204 сантиметра является самым высоким игроком КХЛ, провел десять матчей и отметился одной результативной передачей.