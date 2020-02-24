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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выиграл матч казахстанским составом и приблизился к победе в дивизионе КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, которые играли чисто казахстанским составом.

Причем подопечные Андрея Скабелки сделали весомую заявку на победу уже первые семь минут игры, забросив в ворота соперника три безответные шайбы. По разу отличись Валерий Орехов (4-я минута), Павел Акользин (6-я) и Егор Петухов (7-я).

В середине второго периода (33-я) Орехов забросил четвертую шайбу «Адмиралу», однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено. Спустя три минуты хозяева одну шайбу отыграли — отличился Константин Глазачев.

Заключительный период прошел без голов и счет на табло не изменился.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 84 очка и вышел на второе место в Восточной конференции, попутно возглавив дивизион Чернышева. На один балл отстает омский «Авангард», у которого столько же игр, как и у казахстанской команды.

«Адмирал», который впервые в сезоне уступил «Барысу» после трех побед, с 56 очками остался на 11-м месте. Клуб из Владивостока ранее лишился шансов на выход в плей-офф.

Последний матч в «регулярке» КХЛ команда Скабелки проведет 26 февраля в Хабаровске против местного «Амура».

Адмирал
1:3
0:3, 1:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат24.02.2020, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3568 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловАндрей Скабелка
Вратари
Александр Трушков(Юсси Олкинуора)Сергей Кудрявцев
1-й период
04:40Валерий Орехов(Антон Сагадеев)
06:16Павел Акользин(Валерий Орехов, Дмитрий Шевченко)
06:52Егор Петухов(Антон Сагадеев)
07:23Мартин Бакош
08:13Кирилл Воронин
13:09Батырлан Муратов
2-й период
25:37Александр Стрельцов
36:05Константин Глазачев
39:18Иван Силаев
3-й период
48:16Иван Силаев
54:45Александр Мерескин
58:12Павел Акользин
Статистика
12Штрафное время4
2Игра в большинстве6
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
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