«Барыс» выиграл матч казахстанским составом и приблизился к победе в дивизионе КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, которые играли чисто казахстанским составом.

Причем подопечные Андрея Скабелки сделали весомую заявку на победу уже первые семь минут игры, забросив в ворота соперника три безответные шайбы. По разу отличись Валерий Орехов (4-я минута), Павел Акользин (6-я) и Егор Петухов (7-я).

В середине второго периода (33-я) Орехов забросил четвертую шайбу «Адмиралу», однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено. Спустя три минуты хозяева одну шайбу отыграли — отличился Константин Глазачев.

Заключительный период прошел без голов и счет на табло не изменился.

Благодаря этой победе «Барыс» набрал 84 очка и вышел на второе место в Восточной конференции, попутно возглавив дивизион Чернышева. На один балл отстает омский «Авангард», у которого столько же игр, как и у казахстанской команды.

«Адмирал», который впервые в сезоне уступил «Барысу» после трех побед, с 56 очками остался на 11-м месте. Клуб из Владивостока ранее лишился шансов на выход в плей-офф.