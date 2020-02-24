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16:31 (мск), источник: ТАСС

Определены все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 24 февраля. Китайский «Куньлунь» уступил в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижскому «Динамо» (1:2). По итогам этой встречи стали известны все участники плей-офф КХЛ в Восточной конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Хозяином матча был «Куньлунь», однако из-за коронавируса в Китае встреча была перенесена в Новосибирск и прошла в ледовом дворце «Сибирь». В составе латвийской команды шайбы забросили Эштон Картер (29-я минута) и Лаурис Дарзиньш (31), у «Куньлуня» отличился Деванте Смит-Пелли (53).

Для «Куньлуня» этот матч стал последним в нынешнем сезоне КХЛ, и по его итогам китайский клуб лишился шансов на выход в плей-офф лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф Восточной конференции: казанский «Ак Барс», «Барыс» из Нур-Султана, омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик». Две пары уже определены: «Ак Барс» — «Нефтехимик», «Автомобилист» — «Сибирь».

После 62 игр «Куньлунь» занимает девятое место на Востоке, набрав 60 очков. Рижское «Динамо», ранее потерявшее шансы на выход в плей-офф, находится на 11-й позиции в Западной конференции. Латвийский клуб проведет последний матч в сезоне также в Новосибирске, где 26 февраля встретится с «Сибирью».

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