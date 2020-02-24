Определены все участники плей-офф Восточной конференции КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Хозяином матча был «Куньлунь», однако из-за коронавируса в Китае встреча была перенесена в Новосибирск и прошла в ледовом дворце «Сибирь». В составе латвийской команды шайбы забросили Эштон Картер (29-я минута) и Лаурис Дарзиньш (31), у «Куньлуня» отличился Деванте Смит-Пелли (53).

Для «Куньлуня» этот матч стал последним в нынешнем сезоне КХЛ, и по его итогам китайский клуб лишился шансов на выход в плей-офф лиги. Таким образом, определились все участники плей-офф Восточной конференции: казанский «Ак Барс», «Барыс» из Нур-Султана, омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик». Две пары уже определены: «Ак Барс» — «Нефтехимик», «Автомобилист» — «Сибирь».