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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Ак Барса» Кормье и тренер «Динамо» Мн Грабовский дисквалифицированы на один матч

Форвард «Ак Барса» Патрис Кормье и тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский дисквалифицированы на один матч, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Ак Барс» — «Динамо» Мн. Время — 57.28.

На основании представленных материалов принято решение наложить на тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского наказание по п.2.3. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, за повторную драку в сезоне Патрис Кормье пропустит ближайший матч, — говорится в официальном сообщении.

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