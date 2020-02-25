Форвард «Ак Барса» Кормье и тренер «Динамо» Мн Грабовский дисквалифицированы на один матч

На основании представленных материалов принято решение наложить на тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского наказание по п.2.3. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, за повторную драку в сезоне Патрис Кормье пропустит ближайший матч, — говорится в официальном сообщении.