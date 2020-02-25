Минское «Динамо» отдаст выручку с игры в «регулярке» КХЛ больным детям

«Более 80% детей со спинальной мышечной атрофией не доживают даже до двух лет. Маленьких Софию, Дашу и Милану может спасти только препарат “Золгенсма”. Это единственная и первая генная терапия для таких детей, которая может спасти их жизнь. Вакцина вводится единожды и заменяет отсутствующий или недостающий ген и останавливает заболевание. Проблема в том, что это самое дорогое лекарство на планете — его стоимость превышает 2 миллиона долларов. Все мы вместе сможем сотворить чудо и подарить второй день рождения маленьким детям. Покупайте билеты, приходите на матч закрытия сезона и дарите чудеса», — говорится в сообщении.