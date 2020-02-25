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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» отдаст выручку с игры в «регулярке» КХЛ больным детям

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Минский хоккейный клуб «Динамо» на своем официальном сайте сообщил, что деньги, вырученные от продажи билетов и атрибутики на последнем домашнем матче команды в текущем регулярном чемпионате КХЛ, будут переданы в благотворительный фонд для помощи трем девочкам с редким генетическим заболеванием.

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«Более 80% детей со спинальной мышечной атрофией не доживают даже до двух лет. Маленьких Софию, Дашу и Милану может спасти только препарат “Золгенсма”. Это единственная и первая генная терапия для таких детей, которая может спасти их жизнь. Вакцина вводится единожды и заменяет отсутствующий или недостающий ген и останавливает заболевание. Проблема в том, что это самое дорогое лекарство на планете — его стоимость превышает 2 миллиона долларов. Все мы вместе сможем сотворить чудо и подарить второй день рождения маленьким детям. Покупайте билеты, приходите на матч закрытия сезона и дарите чудеса», — говорится в сообщении.

Последний домашний матч «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ состоится 27 февраля, минчане примут «Динамо» из Москвы. Белорусская команда потеряла шансы на выход в плей-офф.

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