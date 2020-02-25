Определились последние участники плей-офф чемпионата КХЛ

У нижегородцев отличились Джордан Шредер, Тай Ратти и Кирилл Ураков. В итоге «Торпедо» набрало 64 очка и обеспечило себе место в следующей стадии турнира, опередив «Сочи».

От Западной конференции в плей-офф сыграют московские команды ЦСКА, «Динамо», «Спартак», санкт-петербургский СКА, «Йокерит», ярославский «Локомотив», подольский «Витязь» и «Торпедо».

Восточную конференцию представят казанский «Ак Барс», «Барыс» из Нур-Султана, омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик». Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.