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25 февраля, источник: БЕЛТА

Определились последние участники плей-офф чемпионата КХЛ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После того как хоккеисты нижегородского «Торпедо» победили со счетом 3:1 «Йокерит» из Хельсинки, определились все участники плей-офф чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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У нижегородцев отличились Джордан Шредер, Тай Ратти и Кирилл Ураков. В итоге «Торпедо» набрало 64 очка и обеспечило себе место в следующей стадии турнира, опередив «Сочи».

От Западной конференции в плей-офф сыграют московские команды ЦСКА, «Динамо», «Спартак», санкт-петербургский СКА, «Йокерит», ярославский «Локомотив», подольский «Витязь» и «Торпедо».

Восточную конференцию представят казанский «Ак Барс», «Барыс» из Нур-Султана, омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», новосибирская «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик». Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.

Минское «Динамо», утратившее все шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина, уступило сегодня в домашнем матче ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:5. Минчане продолжают занимать последнее 24-е место в турнирной таблице, установив антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб за сезон (229).

Динамо Мн
3:5
1:2, 0:0, 2:3
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат25.02.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 6567 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтМайк Пелино
Вратари
Михаил Карнаухов(Дэнни Тэйлор, Дэнни Тэйлор)Александр Лазушин
1-й период
05:49Якуб Накладал(Егор Аверин)
17:04Александр Павлович(Райан Спунер, Шейн Принс)
19:45Павел Кудрявцев(Александр Свитов)
2-й период
23:02Иван Дроздов
27:11Якуб Накладал
32:19Павел Денисов
32:19Антон Ландер
39:05Дмитрий Знахаренко
3-й период
41:05Григорий Денисенко(Стефан Да Коста, Владимир Ткачев)
45:34Райан Спунер(Марк-Андре Граньяни)
45:47Дмитрий Дерябин
48:4212920(Георгий Иванов, Михаил Беляев)
52:26Стефан Эллиотт(Райан Спунер)
53:27Райан Спунер
58:48Артем Ильенко(Александр Свитов, Якуб Накладал)
Статистика
10Штрафное время4
1Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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