СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ гостевой победой над ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе петербуржцев шайбы забросили Евгений Кетов (22-я минута), Ярно Коскиранта (39), Артем Зуб (40) и Андрей Кузьменко (60). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (22).

Капризов упрочил лидерство в списке снайперов чемпионата, на его счету 32 гола, у идущего вторым Дмитрия Яшкина из московского «Динамо» 30 шайб.

СКА одержал вторую победу над московскими армейцами в текущем сезоне, уступив в четырех встречах. Победа стала для петербургского клуба 12-й кряду в чемпионате, СКА набрал 93 очка в 62 встречах и возглавил таблицу Запада. ЦСКА идет вторым, набрав 92 очка в 61 матче. Для победы в Западной конференции команде Алексея Кудашова требуется, чтобы ЦСКА в заключительном матче уступил 27 февраля дома «Сочи» в основное время.