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22:14 (мск), источник: ТАСС

СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ гостевой победой над ЦСКА

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл в гостях ЦСКА в своем заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе петербуржцев шайбы забросили Евгений Кетов (22-я минута), Ярно Коскиранта (39), Артем Зуб (40) и Андрей Кузьменко (60). У ЦСКА отличился Кирилл Капризов (22).

Капризов упрочил лидерство в списке снайперов чемпионата, на его счету 32 гола, у идущего вторым Дмитрия Яшкина из московского «Динамо» 30 шайб.

СКА одержал вторую победу над московскими армейцами в текущем сезоне, уступив в четырех встречах. Победа стала для петербургского клуба 12-й кряду в чемпионате, СКА набрал 93 очка в 62 встречах и возглавил таблицу Запада. ЦСКА идет вторым, набрав 92 очка в 61 матче. Для победы в Западной конференции команде Алексея Кудашова требуется, чтобы ЦСКА в заключительном матче уступил 27 февраля дома «Сочи» в основное время.

В другой встрече игрового дня казанский «Ак Барс» обыграл дома уфимский «Салават Юлаев» (3:2) и с 93 очками лидирует в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ, опережая СКА по количеству побед в основное время. По ходу второго периода уфимцы заработали семь удалений, включая 10-минутное Владимира Жаркова и удаление до конца игры Михаила Пашнина.

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17 октября 2019© Ньюстюб
ЦСКА
1:4
0:0, 1:3, 0:1
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат25.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 9114 зрителей
Главные тренеры
Игорь НикитинАлексей Кудашов
Вратари
Илья Сорокин(Илья Сорокин)Александр Самонов(Александр Самонов)
1-й период
03:26Данила Галенюк
2-й период
21:03Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Марио Кемпе)
21:29Евгений Кетов(Сергей Плотников, Игорь Ожиганов)
38:23Ярно Коскиранта(Лукас Бенгтссон, Антон Белов)
39:00Артем Зуб(Динар Хафизуллин)
3-й период
57:14Никита Нестеров
57:14Андрей Кузьменко
59:22Андрей Кузьменко(Ярно Коскиранта)
Статистика
2Штрафное время4
1Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Автогол
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