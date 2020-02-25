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25 февраля, источник: Vesti.kz

Доус помог «Барысу» выиграть дивизион Чернышева и занять второе место на «Востоке» КХЛ

Казахстанский «Барыс» досрочно выиграл дивизион Чернышева и обеспечил себе второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось из-за поражения главного конкурента — омского «Авангарда», который в последнем матче регулярного чемпионата проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:4. У клуба из Екатеринбурга двумя результативными передачами отметился форвард сборной Казахстана и экс-капитан «Барыса» Найджел Доус.

Сейчас у «Барыса» — 84 очка, а у «Авангарда» — 83. Казахстанский клуб завершит «регулярку» 26 февраля в Хабаровске, когда в 15:00 по времени Нур-Султана встретится с «Амуром», оставшимся без плей-офф.

В Кубке Гагарина «Барыс» встретится с «Металлургом» и стартует на своем льду. Игры серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.

Авангард
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат25.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 3821 зритель
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Мартемьянов
Вратари
Игорь Бобков(Игорь Бобков)Владимир Галкин
1-й период
00:58Тэйлор Бек(Коди Фрэнсон, Игорь Бобков)
01:55Алексей Василевский(Найджел Доус)
07:39Рафаэль Батыршин
07:39Никита Трямкин
07:39Никита Трямкин
2-й период
27:56Дэн Секстон
28:36Сергей Шумаков(Коди Фрэнсон, Кирилл Семенов)
32:12Вилле Покка
34:58Тэйлор Бек
35:55Питер Холланд(Найджел Доус, Дэн Секстон)
3-й период
47:51Артем Гареев
52:45Командный штраф
54:15Командный штраф
54:15Алексей Емелин
54:18Питер Холланд
54:45Командный штраф
57:08Командный штраф
59:51Алексей Василевский
Статистика
20Штрафное время33
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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