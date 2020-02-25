Доус помог «Барысу» выиграть дивизион Чернышева и занять второе место на «Востоке» КХЛ

Это случилось из-за поражения главного конкурента — омского «Авангарда», который в последнем матче регулярного чемпионата проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:4. У клуба из Екатеринбурга двумя результативными передачами отметился форвард сборной Казахстана и экс-капитан «Барыса» Найджел Доус.

Сейчас у «Барыса» — 84 очка, а у «Авангарда» — 83. Казахстанский клуб завершит «регулярку» 26 февраля в Хабаровске, когда в 15:00 по времени Нур-Султана встретится с «Амуром», оставшимся без плей-офф.