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25 февраля, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву», установив антирекорд КХЛ по числу пропущенных за регулярный сезон шайб

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ярославскому «Локомотиву» в предпоследнем домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 3:5, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Минчане после стартового свистка сразу же попытались завладеть инициативой, но не преуспели в созидании. И уже на шестой минуте матча защитник «Локомотива» Якуб Накладал открыл счет. Восстановить равновесие незадолго до первого перерыва смог форвард «зубров» Александр Павлович, удачно сыгравший на добивании. Впрочем, за 15 секунд до сирены нападающий ярославцев Павел Кудрявцев вновь вывел «железнодорожников» вперед — 2:1.

Вторую двадцатиминутку команды провели в равной борьбе, поочередно обмениваясь атаками, однако до перерыва цифры на табло не изменились.

В начале третьего периода гости увеличили свой отрыв до двух шайб. Автором гола на 42-й минуте стал форвард Григорий Денисенко. В ответ динамовцы взвинтили скорости, и на 46-й минуте нападающий минчан Райан Спунер сократил отставание — 2:3. Однако Александр Дарьин быстро вернул ярославской команде прежнее преимущество.

До конца матча команды еще по одному разу обменялись «любезностями». Сначала отличился динамовец Стефан Эллиотт, а под самый занавес точку в игре поставил форвард «Локомотива» Артем Ильенко, поражавший уже пустые ворота «зубров».

Таким образом, минские динамовцы установили антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона. Напомним, в сезоне-2008/2009 «Витязь» пропустил 225 шайб. В пассиве минского «Динамо» после сегодняшнего поражения стало уже 229 пропущенных шайб.

К тому же, «зубры» досрочно заняли последнее место в КХЛ. За один матч до конца регулярного чемпионата на счету подопечных Крэйга Вудкрофта 37 очков. У занимающего предпоследнее место в общей таблице КХЛ рижского «Динамо» на 4 балла больше. Минская команда впервые в истории своего выступления в КХЛ финиширует на последнем месте.

27 февраля динамовцы проведут на домашней арене свой последний поединок в сезоне против московских одноклубников.

Динамо Мн
3:5
1:2, 0:0, 2:3
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат25.02.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 6567 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтМайк Пелино
Вратари
Михаил Карнаухов(Дэнни Тэйлор, Дэнни Тэйлор)Александр Лазушин
1-й период
05:49Якуб Накладал(Егор Аверин)
17:04Александр Павлович(Райан Спунер, Шейн Принс)
19:45Павел Кудрявцев(Александр Свитов)
2-й период
23:02Иван Дроздов
27:11Якуб Накладал
32:19Павел Денисов
32:19Антон Ландер
39:05Дмитрий Знахаренко
3-й период
41:05Григорий Денисенко(Стефан Да Коста, Владимир Ткачев)
45:34Райан Спунер(Марк-Андре Граньяни)
45:47Дмитрий Дерябин
48:4212920(Георгий Иванов, Михаил Беляев)
52:26Стефан Эллиотт(Райан Спунер)
53:27Райан Спунер
58:48Артем Ильенко(Александр Свитов, Якуб Накладал)
Статистика
10Штрафное время4
1Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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