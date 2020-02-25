Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву», установив антирекорд КХЛ по числу пропущенных за регулярный сезон шайб

Минчане после стартового свистка сразу же попытались завладеть инициативой, но не преуспели в созидании. И уже на шестой минуте матча защитник «Локомотива» Якуб Накладал открыл счет. Восстановить равновесие незадолго до первого перерыва смог форвард «зубров» Александр Павлович, удачно сыгравший на добивании. Впрочем, за 15 секунд до сирены нападающий ярославцев Павел Кудрявцев вновь вывел «железнодорожников» вперед — 2:1.

Вторую двадцатиминутку команды провели в равной борьбе, поочередно обмениваясь атаками, однако до перерыва цифры на табло не изменились.

В начале третьего периода гости увеличили свой отрыв до двух шайб. Автором гола на 42-й минуте стал форвард Григорий Денисенко. В ответ динамовцы взвинтили скорости, и на 46-й минуте нападающий минчан Райан Спунер сократил отставание — 2:3. Однако Александр Дарьин быстро вернул ярославской команде прежнее преимущество.

До конца матча команды еще по одному разу обменялись «любезностями». Сначала отличился динамовец Стефан Эллиотт, а под самый занавес точку в игре поставил форвард «Локомотива» Артем Ильенко, поражавший уже пустые ворота «зубров».

Таким образом, минские динамовцы установили антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона. Напомним, в сезоне-2008/2009 «Витязь» пропустил 225 шайб. В пассиве минского «Динамо» после сегодняшнего поражения стало уже 229 пропущенных шайб.

К тому же, «зубры» досрочно заняли последнее место в КХЛ. За один матч до конца регулярного чемпионата на счету подопечных Крэйга Вудкрофта 37 очков. У занимающего предпоследнее место в общей таблице КХЛ рижского «Динамо» на 4 балла больше. Минская команда впервые в истории своего выступления в КХЛ финиширует на последнем месте.