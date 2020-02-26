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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Уфа сыграет с «Авангардом», «Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф

Определены все пары первого раунда Кубка Гагарина на Востоке.

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Источник: РИА "Новости"

25 февраля в КХЛ был большой игровой день, вместивший в себя сразу девять матчей. По его итогам разрешилось несколько интриг, связанных с итоговым распределением команд в таблицах конференций.

«Чемпионат» рассказывает, какие пары плей-офф складываются на текущий момент. Начинаем с Восточной конференции, где в оставшиеся дни регулярки в таблице уже ничего не поменяется.

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«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)

Казанцы и нижнекамцы вышли друг на друга в плей-офф ещё до наступления сегодняшнего игрового дня, став первой парой Кубка Гагарина — 2020. «Ак Барс» на протяжении всей регулярки шёл на первом месте Востока, в январе вплотную подпустил к себе «Авангард», но на финише гладкого чемпионата без особых проблем сумел вновь оторваться от «ястребов». Дмитрий Квартальнов и на новом месте работы не изменил себе: «Ак Барс» очень хотел выигрывать буквально в каждом матче, практически не испытывал функциональных и творческих спадов, и к концу регулярки накопил в разы больше побед в основное время, чем любая другая команда Востока. Первое место казанцев в конференции не подлежит сомнению.

Соперником «Ак Барса» мог стать и «Куньлунь», и «Амур», и «Адмирал», но на завершающем отрезке регулярки всех обошёл «Нефтехимик». После домашнего поражения нижнекамцев от хабаровчан 17 февраля могло показаться, что у «волков» не так много шансов вырвать путёвку в плей-офф, но «Нефтехимик» в двух очных матчах с «тиграми» на Дальнем Востоке наглядно показал, кто в этом сезоне больше достоин участия в Кубке Гагарина.

В «Нефтехимик» слабо верилось перед началом сезона, но Вячеслав Буцаев проделал отличную работу и с весьма средним составом сумел попасть в плей-офф.

«Волки» чередовали сумасшедшие победные серии с затяжными провалами в регулярке, но в решающий момент всё-таки сумели обогнать конкурентов. Таким образом, в первом раунде Кубка Гагарина нас ждёт татарстанское дерби, и очень хочется, чтобы в нём было гораздо больше хоккея, чем политики, а «Нефтехимик» навязал достойную борьбу одному из фаворитов всего сезона.

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«Барыс» (2) — «Металлург» (7)

Вчерашняя победа «Барыса» во Владивостоке впервые в сезоне вывела подопечных Андрея Скабелки на чистое второе место Востока, а сегодняшнее поражение «Авангарда» официально закрепило за казахстанским клубом победу в дивизионе Чернышёва. «Барыс» второй год подряд финишировал на втором месте в конференции, и снова — абсолютно заслуженно.

Андрей Скабелка блестяще работает в Нур-Султане, специалисту удалось сделать из «Барыса» крепкий, кусачий коллектив, которому уже недостаточно просто играть в плей-офф КХЛ — в столице Казахстана хотят большего и мечтают минимум о финале конференции. Интересно, что «Барыс» провёл регулярку по той же схеме, что и в прошлом году: мощно накатил на финиш гладкого сезона, сметая на своём пути даже признанных фаворитов, и опередил забуксовавший «Авангард».

Но в соперниках у «Барыса» опытный кубковый боец «Магнитка», и в этой серии нет фаворита. У «Металлурга» выдался тяжёлый сезон, команда не оправдала и половины летних ожиданий, но плей-офф — это чистый лист, и в Магнитогорске это прекрасно понимают.

У подопечных Ильи Воробьёва есть свои сильные стороны: «Металлург» плотно и вязко играет в обороне, старается вымотать, переработать соперника и поймать его на ошибках. В составе уральцев есть опытнейший голкипер Василий Кошечкин, а также классные исполнители в атакующей линии. «Барысу» будет невероятно тяжело уже в первом раунде, а возможный успех «Магнитки» в этой серии вряд ли кого-то удивит.

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«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6)

Вряд ли кто-то ожидал, что «Авангард» закроет регулярку серией из четырёх поражений подряд, но омичи действительно провалили финиш сезона. Физические нагрузки перед плей-офф, отсутствие должной мотивации, невезение или не вовремя возникший кризис игровой модели — только игра омичей в плей-офф ответит, в чём причина такого спада. Как бы то ни было, «Авангард» на флажке позволил «Барысу» себя обогнать и ушёл от встречи в первом раунде с «Металлургом».

Теперь «ястребам» играть с «Салаватом Юлаевым», и от этой серии можно ждать чего угодно. С одной стороны, уфимцы — удобный соперник для «Авангарда». «Салават» играет в открытый хоккей, у «юлаевцев» хромает дисциплина, есть проблемы в обороне, а нападение по-прежнему держится на двух-трёх игроках. Системному «Авангарду» комфортно играть с таким соперником, что и показали четыре очные встречи омичей и уфимцев в регулярке, неизменно остававшиеся за «ястребами».

С другой стороны, мы знаем, что «Салават» умеет серьёзно прибавлять в плей-офф, и в Уфе особо не скрывают, что вновь закладываются на чудесное весеннее преображение.

Ресурсы для этого в столице Башкортостана имеются, а если проблемы «Авангарда» на финише регулярки окажутся неконтролируемыми и перетекут в матчи Кубка Гагарина, то уфимцы и вовсе могут стать фаворитами этой серии.

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«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5)

«Автомобилист» и «Сибирь» уже давно оккупировали места в середине кубковой восьмёрки Востока, и было понятно, что у этих команд большие шансы встретиться в первом раунде Кубка Гагарина. Правда, практически до самого конца регулярки было непонятно, где начнётся эта серия, в Екатеринбурге или Новосибирске. У «Автомобилиста» была небольшая фора, но календарь на финише сезона и потеря основного вратаря Якуба Коваржа делали вполне реальными шансы уральцев потерять место в топ-4 и, соответственно, преимущество домашней площадки.

Однако рокировки не случилось. Виновата в этом и «Сибирь», растерявшая немало очков в последних матчах гладкого чемпионата, да и «Автомобилист» не допустил провала. В результате команды логично пришли к очному противостоянию в плей-офф, и эта серия начнётся в Екатеринбурге.

«Автомобилист» и «Сибирь» впервые сыграют в плей-офф КХЛ, и эта дуэль обещает получиться весьма интригующей. Команды проповедуют разный стиль игры (сильная сторона «Автомобилиста» — атака, а ключ к успеху «Сибири» — грамотные действия в обороне), но у них и немало общего.

По ходу регулярки оба клуба пережили затяжной кризис и вышли из него без революционных решений руководства. Андрей Мартемьянов и Николай Заварухин сохранили свои посты, показав, что они способны учиться на своих ошибках и умеют сплотить команду в трудный момент. Кстати, дуэль тренеров — ещё одна интрига в этой серии. Ещё в прошлом сезоне Заварухин работал помощником Мартемьянова в «Автомобилисте», а сейчас он успешно дебютировал в роли главного тренера клуба КХЛ и сходу сумел вернуть плей-офф в Новосибирск. Конечно, в кубковом противостоянии с бывшим боссом у Заварухина будет особая мотивация, и это ещё один яркий штрих в картине этой интереснейшей серии.

Лев Лукин

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