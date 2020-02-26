Уфа сыграет с «Авангардом», «Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф
Определены все пары первого раунда Кубка Гагарина на Востоке.
Определены все пары первого раунда Кубка Гагарина на Востоке.
25 февраля в КХЛ был большой игровой день, вместивший в себя сразу девять матчей. По его итогам разрешилось несколько интриг, связанных с итоговым распределением команд в таблицах конференций.
«Чемпионат» рассказывает, какие пары
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)
Казанцы и нижнекамцы вышли друг на друга в
Соперником «Ак Барса» мог стать и «Куньлунь», и «Амур», и «Адмирал», но на завершающем отрезке регулярки всех обошёл «Нефтехимик». После домашнего поражения нижнекамцев от хабаровчан 17 февраля могло показаться, что у «волков» не так много шансов вырвать путёвку в
«Волки» чередовали сумасшедшие победные серии с затяжными провалами в регулярке, но в решающий момент
«Барыс» (2) — «Металлург» (7)
Вчерашняя победа «Барыса» во Владивостоке впервые в сезоне вывела подопечных Андрея Скабелки на чистое второе место Востока, а сегодняшнее поражение «Авангарда» официально закрепило за казахстанским клубом победу в дивизионе Чернышёва. «Барыс» второй год подряд финишировал на втором месте в конференции, и снова — абсолютно заслуженно.
Андрей Скабелка блестяще работает в
У подопечных Ильи Воробьёва есть свои сильные стороны: «Металлург» плотно и вязко играет в обороне, старается вымотать, переработать соперника и поймать его на ошибках. В составе уральцев есть опытнейший голкипер Василий Кошечкин, а также классные исполнители в атакующей линии. «Барысу» будет невероятно тяжело уже в первом раунде, а возможный успех «Магнитки» в этой серии вряд ли
«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6)
Вряд ли
Теперь «ястребам» играть с «Салаватом Юлаевым», и от этой серии можно ждать чего угодно. С одной стороны, уфимцы — удобный соперник для «Авангарда». «Салават» играет в открытый хоккей, у «юлаевцев» хромает дисциплина, есть проблемы в обороне, а нападение
Ресурсы для этого в столице Башкортостана имеются, а если проблемы «Авангарда» на финише регулярки окажутся неконтролируемыми и перетекут в матчи Кубка Гагарина, то уфимцы и вовсе могут стать фаворитами этой серии.
«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5)
«Автомобилист» и «Сибирь» уже давно оккупировали места в середине кубковой восьмёрки Востока, и было понятно, что у этих команд большие шансы встретиться в первом раунде Кубка Гагарина. Правда, практически до самого конца регулярки было непонятно, где начнётся эта серия, в Екатеринбурге или Новосибирске. У «Автомобилиста» была небольшая фора, но календарь на финише сезона и потеря основного вратаря Якуба Коваржа делали вполне реальными шансы уральцев потерять место в топ-4 и, соответственно, преимущество домашней площадки.
Однако рокировки не случилось. Виновата в этом и «Сибирь», растерявшая немало очков в последних матчах гладкого чемпионата, да и «Автомобилист» не допустил провала. В результате команды логично пришли к очному противостоянию в
По ходу регулярки оба клуба пережили затяжной кризис и вышли из него без революционных решений руководства. Андрей Мартемьянов и Николай Заварухин сохранили свои посты, показав, что они способны учиться на своих ошибках и умеют сплотить команду в трудный момент. Кстати, дуэль тренеров — ещё одна интрига в этой серии. Ещё в прошлом сезоне Заварухин работал помощником Мартемьянова в «Автомобилисте», а сейчас он успешно дебютировал в роли главного тренера клуба КХЛ и сходу сумел вернуть
Лев Лукин