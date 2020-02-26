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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» второй год подряд выиграл дивизион Чернышева

Казахстанский «Барыс» за матч до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно стал победителем дивизиона Чернышева, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Это произошло после поражения главного конкурента — омского «Авангарда», который в последнем матче «регулярки» уступил «Автомобилисту» (2:4). Проигрыш «ястребов» официально закрепил за казахстанским клубом победу в дивизионе Чернышева.

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Таким образом, «Барыс» второй год подряд выиграл дивизион Чернышева и обеспечил себе второе место в Восточной конференции.

В прошлом сезоне казахстанский клуб стал победителем дивизиона за три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ. Предыдущий успех датирован сезоном-2013/14, когда «Барыс» под руководством финна Ари-Пекки Селина впервые в своей истории вышел во второй круг Кубка Гагарина.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» и начнет противостояние на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.

Казахстанский клуб завершит «регулярку» 26 февраля в Хабаровске, когда в 15:00 по времени Нур-Султана встретится с «Амуром», оставшимся без плей-офф.

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