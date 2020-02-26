«Барыс» второй год подряд выиграл дивизион Чернышева
Казахстанский «Барыс» за матч до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно стал победителем дивизиона Чернышева, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» за матч до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) досрочно стал победителем дивизиона Чернышева, передает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после поражения главного конкурента — омского «Авангарда», который в последнем матче «регулярки» уступил «Автомобилисту» (2:4). Проигрыш «ястребов» официально закрепил за казахстанским клубом победу в дивизионе Чернышева.
Таким образом, «Барыс» второй год подряд выиграл дивизион Чернышева и обеспечил себе второе место в Восточной конференции.
В прошлом сезоне казахстанский клуб стал победителем дивизиона за три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ. Предыдущий успех датирован сезоном-2013/14, когда «Барыс» под руководством финна
В текущем розыгрыше Кубка Гагарина «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» и начнет противостояние на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.
Казахстанский клуб завершит «регулярку» 26 февраля в Хабаровске, когда в 15:00 по времени