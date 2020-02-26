Источник: РИА "Новости"

Это произошло после поражения главного конкурента — омского «Авангарда», который в последнем матче «регулярки» уступил «Автомобилисту» (2:4). Проигрыш «ястребов» официально закрепил за казахстанским клубом победу в дивизионе Чернышева.

Таким образом, «Барыс» второй год подряд выиграл дивизион Чернышева и обеспечил себе второе место в Восточной конференции.

В прошлом сезоне казахстанский клуб стал победителем дивизиона за три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ. Предыдущий успех датирован сезоном-2013/14, когда «Барыс» под руководством финна Ари-Пекки Селина впервые в своей истории вышел во второй круг Кубка Гагарина.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» и начнет противостояние на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.