Победитель дивизиона, или почему «Барыс» — один из главных претендентов на Кубок Гагарина

В частности, в ней говорится, что уже шесть сезонов подряд обладателем Кубка Гагарина становится один из победителей дивизионов. «Барыс», напомним, второй год подряд выиграл дивизион Чернышева.

На старте Кубка Гагарина команда Андрея Скабелки сыграет с магнитогорским «Металлургом». Это противостояние «Барыс» начнет на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.