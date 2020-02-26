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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Победитель дивизиона, или почему «Барыс» — один из главных претендентов на Кубок Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила занимательную статистику в преддверии старта плей-офф, куда пробился казахстанский «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В частности, в ней говорится, что уже шесть сезонов подряд обладателем Кубка Гагарина становится один из победителей дивизионов. «Барыс», напомним, второй год подряд выиграл дивизион Чернышева.

Действующий обладатель Кубка Гагарина — московский ЦСКА — стал победителем дивизиона Тарасова, санкт-петербургский СКА — дивизиона Боброва, а казанский «Ак Барс» — дивизиона Харламова.

На старте Кубка Гагарина команда Андрея Скабелки сыграет с магнитогорским «Металлургом». Это противостояние «Барыс» начнет на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.

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