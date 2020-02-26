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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о возвращении второго бомбардира команды

Нападающий «Барыса» Роман Старченко восстановился от травмы и приступил к тренировкам, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

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Источник: РИА "Новости"

Повреждение Старченко получил в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА (3:2), который состоялся 13 февраля.

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После этого форвард пропустил четыре игры «Барыса».

В текущем сезоне Старченко набрал 35 (18+17) очков. В списке лучших бомбардиров команды казахстанец уступает только канадцу Корбэну Найту — 39 (20+19).

Сегодня, 26 февраля, «Барыс» проведет заключительный матч в «регулярке» КХЛ — сыграет в Хабаровске против местного «Амура».

В первом круге Кубка Гагарина команда Андрея Скабелки сыграет с магнитогорским «Металлургом». Это противостояние «Барыс» начнет на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.

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