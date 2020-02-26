«Барыс» объявил о возвращении второго бомбардира команды

В первом круге Кубка Гагарина команда Андрея Скабелки сыграет с магнитогорским «Металлургом». Это противостояние «Барыс» начнет на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.