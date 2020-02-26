«Барыс» пропустил пять безответных шайб в последнем матче перед стартом в плей-офф КХЛ

Авторами голов в ворота казахстанской команды стали Вячеслав Ушенин (`15, `17, `59), Томаш Зогорна (`46) и Михал Йордан (`49). Все были заброшены в равенстве.

Отметим, что встреча стала для команды Андрея Скабелки последней в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ее результат уже никак не влиял на положение в турнирной таблице, поэтому на выезд «Барыс» отправился без легионеров.