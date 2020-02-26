«Барыс» пропустил пять безответных шайб в последнем матче перед стартом в плей-офф КХЛ
ХК «Барыс» потерпел поражение в «Амура», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
ХК «Барыс» потерпел поражение в «Амура», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
Авторами голов в ворота казахстанской команды стали Вячеслав Ушенин (`15, `17, `59), Томаш Зогорна (`46) и Михал Йордан (`49). Все были заброшены в равенстве.
Отметим, что встреча стала для команды Андрея Скабелки последней в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ее результат уже никак не влиял на положение в турнирной таблице, поэтому на выезд «Барыс» отправился без легионеров.
1 и 3 марта в
|Александр Гулявцев
|Андрей Скабелка
|Евгений Аликин
|Сергей Кудрявцев
|14:48
|Вячеслав Ушенин(Александр Кузнецов)
|16:30
|Вячеслав Ушенин(Никита Язьков, Ондржей Витасек)
|22:05
|Аркадий Шестаков
|23:03
|Павел Акользин
|26:03
|Владислав Ушенин
|38:39
|Валерий Орехов
|45:23
|Томаш Зогорна(Ондржей Витасек, Глеб Корягин)
|48:27
|Михал Йордан(Никита Язьков)
|50:24
|Глеб Корягин
|55:40
|Павел Турбин
|59:47
|Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин, Александр Кузнецов)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)