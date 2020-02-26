Капитан «Витязя» Семин выбыл из строя до конца сезона
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан и лучший бомбардир «Витязя» Александр Семин выбыл из строя до конца сезона
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан и лучший бомбардир «Витязя» Александр Семин выбыл из строя до конца сезона
Семин получил травму во вторник в первой смене матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4) после столкновения с форвардом «красно-белых» Артемом Федоровым.
«Витязь» в четверг проведет в Подольске последний матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Подмосковный клуб займет седьмое или восьмое место в Западной конференции и в первом раунде
35-летний Семин в текущем сезоне набрал 38 очков (18 голов и 20 передач) в 50 матчах. Двукратный чемпион мира Семин в январе принял участие в Матче звезд КХЛ.