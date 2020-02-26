Капитан «Витязя» Семин выбыл из строя до конца сезона

Источник: РИА "Новости"

Семин получил травму во вторник в первой смене матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4) после столкновения с форвардом «красно-белых» Артемом Федоровым.

«Витязь» в четверг проведет в Подольске последний матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Подмосковный клуб займет седьмое или восьмое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет против ЦСКА или СКА (Санкт-Петербург).