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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка о разгромном поражении «Барыса» в последнем матче «регулярки»: Мы закончили и готовимся к плей-офф

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка не стал разбирать разгромное поражение своей команды в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Амура». На пресс-конференции в Хабаровске он отметил, что игра у его подопечных не получилась.

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«Очень хорошая атмосфера на стадионе, заключительный матч регулярного чемпионата. По результату не очень матч сегодня у нас получился. Но я хочу поздравить коллегу с хорошей победой, думаю, что болельщики сегодня были довольны. Мы закончили и готовимся к плей-офф. Наверное, больше сказать нечего», — цитирует Скабелку сайт «Барыса».

Напомним, сегодня казахстанский клуб уступил на выезде, куда отправился без легионеров, со счетом 0:5. 1 и 3 марта в Нур-Султане «Барыс» проведет первые матчи первого раунда плей-офф против магнитогорского «Металлурга».

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Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат26.02.2020, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 5118 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевАндрей Скабелка
Вратари
Евгений АликинСергей Кудрявцев
1-й период
14:48Вячеслав Ушенин(Александр Кузнецов)
16:30Вячеслав Ушенин(Никита Язьков, Ондржей Витасек)
2-й период
22:05Аркадий Шестаков
23:03Павел Акользин
26:03Владислав Ушенин
38:39Валерий Орехов
3-й период
45:23Томаш Зогорна(Ондржей Витасек, Глеб Корягин)
48:27Михал Йордан(Никита Язьков)
50:24Глеб Корягин
55:40Павел Турбин
59:47Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин, Александр Кузнецов)
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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