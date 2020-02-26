Скабелка о разгромном поражении «Барыса» в последнем матче «регулярки»: Мы закончили и готовимся к плей-офф

«Очень хорошая атмосфера на стадионе, заключительный матч регулярного чемпионата. По результату не очень матч сегодня у нас получился. Но я хочу поздравить коллегу с хорошей победой, думаю, что болельщики сегодня были довольны. Мы закончили и готовимся к плей-офф. Наверное, больше сказать нечего», — цитирует Скабелку сайт «Барыса».