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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан ХК «Ак Барс» Зарипов пропустит 2−3 недели из-за травмы

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов выбыл из строя на срок от двух до трех недель из-за травмы, сообщается на странице казанского хоккейного клуба в Twitter.

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Отмечается, что Зарипов получил сильный ушиб в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2). В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 27 очков (13 шайб + 14 результативных передач) в 52 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Серия стартует 2 марта.

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