Капитан ХК «Ак Барс» Зарипов пропустит 2−3 недели из-за травмы
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов выбыл из строя на срок от двух до трех недель
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов выбыл из строя на срок от двух до трех недель
Отмечается, что Зарипов получил сильный ушиб в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2). В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 27 очков (13 шайб + 14 результативных передач) в 52 матчах.
«Ак Барс» в первом раунде