Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
30
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Питтсбург Пингвинз
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Баффало Сэйбрз
32
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
09:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» стал вторым в рейтинге легионерских бригад на «Востоке»

Российский спортивный сайт «Чемпионат», подводя итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), оценил выступления легионерских бригад клубов Восточной конференции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В этом рейтинге казахстанский «Барыс» стал вторым, уступив только екатеринбургскому «Автомобилисту» с оценкой 9,0 (8,5 — оценка перед началом сезона).

Читайте также
«Барыс» пропустил пять безответных шайб в последнем матче перед стартом в плей-офф КХЛ

«Барыс» — 8,5 (7,5)

Легионеры: вратарь Паскуале; защитники: Сведберг, Охтамаа; нападающие Виддель, Найт и Пакаринен.

«Казахстанская команда радует в этом сезоне. Помимо казахов, как натуральных, так и натурализованных, в “Барысе” неплохой легионерский пул игроков. Не лучшим образом показали себя Сведберг и Пакаринен, но это можно списать на то, что им помешали травмы. А вот с другими иностранцами проблем никаких нет. Паскуале тащит, Найт ведет в атаке команду за собой. Охтамаа и Виделль присоединились к команде по ходу сезона и сразу себя показали. Финн является лучшим защитником в команде, а швед отлично смотрится в атаке», — говорится в статье.

Добавим, что «Барыс» второй год подряд стал победителем дивизиона Чернышева и обеспечил себе второе место в Восточной конференции.

В первом круге Кубка Гагарина «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» и начнет противостояние на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Арбитр матча за Суперкубок является фартовым для "Астаны"
Американские неудачники испортили юбилей Малкина в НХЛ
Форвард продлил контракт с «Реалом» до 2022 года
Задоров ударил канадца. Ждет ли россиянина дисквалификация
«Вашингтон» приедет в РФ? НХЛ готова сделать Овечкину подарок
Роскошная и откровенная: Бетина Попова завершила карьеру (фото)
Гвардиола стал рекордсменом по победам в матчах плей-офф ЛЧ
Нурмагомедов отказался называть Макгрегора по имени
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь