«Барыс» стал вторым в рейтинге легионерских бригад на «Востоке»
Российский спортивный сайт «Чемпионат», подводя итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), оценил выступления легионерских бригад клубов Восточной конференции.
Российский спортивный сайт «Чемпионат», подводя итоги регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), оценил выступления легионерских бригад клубов Восточной конференции.
В этом рейтинге казахстанский «Барыс» стал вторым, уступив только екатеринбургскому «Автомобилисту» с оценкой 9,0 (8,5 — оценка перед началом сезона).
«Барыс» — 8,5 (7,5)
Легионеры: вратарь Паскуале; защитники: Сведберг, Охтамаа; нападающие Виддель, Найт и Пакаринен.
«Казахстанская команда радует в этом сезоне. Помимо казахов, как натуральных, так и натурализованных, в “Барысе” неплохой легионерский пул игроков. Не лучшим образом показали себя Сведберг и Пакаринен, но это можно списать на то, что им помешали травмы. А вот с другими иностранцами проблем никаких нет. Паскуале тащит, Найт ведет в атаке команду за собой. Охтамаа и Виделль присоединились к команде по ходу сезона и сразу себя показали. Финн является лучшим защитником в команде, а швед отлично смотрится в атаке», — говорится в статье.
Добавим, что «Барыс» второй год подряд стал победителем дивизиона Чернышева и обеспечил себе второе место в Восточной конференции.
В первом круге Кубка Гагарина «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» и начнет противостояние на своем льду. Игры в серии до четырех побед пройдут 1, 3, 5 и 7 марта, а в случае необходимости могут состояться еще три матча: 9 марта (дома), 11 (в гостях) и 13 (дома) марта.