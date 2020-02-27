«Барыс» стал вторым в рейтинге легионерских бригад на «Востоке»

«Казахстанская команда радует в этом сезоне. Помимо казахов, как натуральных, так и натурализованных, в “Барысе” неплохой легионерский пул игроков. Не лучшим образом показали себя Сведберг и Пакаринен, но это можно списать на то, что им помешали травмы. А вот с другими иностранцами проблем никаких нет. Паскуале тащит, Найт ведет в атаке команду за собой. Охтамаа и Виделль присоединились к команде по ходу сезона и сразу себя показали. Финн является лучшим защитником в команде, а швед отлично смотрится в атаке», — говорится в статье.