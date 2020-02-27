КХЛ представила символическую сборную «регулярки»
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила символическую сборную завершающегося регулярного чемпионата, составленную из игроков до 21 года.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила символическую сборную завершающегося регулярного чемпионата, составленную из игроков до 21 года.
В число лучших игроков вошли:
— вратарь: Петр Кочетков, подмосковный «Витязь» (14 игр, 4 победы, 90,5% отраженных бросков);.
— защитники: Александр Романов, московский ЦСКА (42 игры, 7 голевых передач), Макар Хабаров, череповецкая «Северсталь» (57 игр, 3 шайбы + 9 передач);.
— нападающие: Кирилл Марченко, петербургский СКА (31 игра, 7 шайб + 9 передач), Артем Галимов, казанский «Ак Барс» (54 игры, 13 шайб + 10 передач), Николай Коваленко, ярославский «Локомотив» (53 игры, 10 шайб + 11 передач).
Регулярный чемпионат КХЛ завершится в четверг, 27 февраля.