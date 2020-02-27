Хоккеисты минского «Динамо» завершат чемпионат КХЛ встречей с динамовцами Москвы

Источник: РИА "Новости"

Динамовское дерби на льду «Минск-Арены» начнется в 19.10 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Хоккей КХЛ 2019-2020 Регулярный чемпионат, 27.02.2020, 19:10 Динамо Мн - ХК Динамо -

В этом сезоне соперники встречались лишь однажды. 9 сентября в матче 2-го тура регулярного чемпионата москвичи победили «зубров» на своей арене со счетом 3:2. Московское «Динамо» давно обеспечило себе выход в плей-офф Кубка Гагарина, а минчане давно потеряли шансы продолжить борьбу за главный трофей КХЛ.

Нынешний сезон подопечные Крэйга Вудкрофта провели крайне неудачно. В 61 матче они набрали всего 37 очков, забросив 131 шайбу и пропустив 229. Это худшие показатели среди всех 24 клубов Континентальной хоккейной лиги.