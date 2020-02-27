Forbes включил Павла Дацюка в список самых богатых спортсменов десятилетия

Нападающий ХК «Автомобилист» Павел Дацюк вошел в топ самых богатых спортсменов страны за последнее десятилетие по версии журнала Forbes. Общий доход хоккеиста за 10 лет составил $63,6 млн, он занял шестое место в списке. В своем рейтинге Forbes учитывал заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки за 2010−2019 годы. Все данные в рейтинге приведены без учета налоговых платежей, отчислений агентам и дохода от предпринимательской деятельности, не связанной со спортом.

Павел Дацюк играл в НХЛ 15 лет, за это время он дважды выиграл Кубок Стэнли, собрал коллекцию личных призов (четыре раза — «Джентльмен года», три — лучший форвард оборонительного плана). С 2011 по 2015 годы играл за «Детройт», где его зарплата в разное время составляла с $6,7 до $7,5 млн в год.. В 2017 году Павел Дацюк выиграл Кубок Гагарина, а в 2018 году — Олимпиаду. Так Павел Дацюк стал 28 членом «Тройного золотого клуба» игроков, которые за карьеру выиграли Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпиаду.



На первом месте самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия находится теннисистка Мария Шарапова с доходом $197,8 млн, на втором месте хоккеист Александр Овечкин ($136,9 млн), на третьем хоккеист Евгений Малкин ($94,6 млн).