«Трактор» победил «Металлург» в заключительный день чемпионата КХЛ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который завершается в четверг.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который завершается в четверг.
Встреча в Челябинске закончилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Егор Фатеев (15-я минута) и Виталий Меньшиков (30). У проигравших отличился Брэндон Козун (53).
«Металлург» (65 очков) занял седьмое место в Восточной конференции и вышел в
|Владимир Юрзинов
|Илья Воробьев
|Иван Федотов
|Глеб Носов(Глеб Носов)
|00:14
|Богдан Потехин
|04:38
|Роман Любимов
|14:21
|Егор Фатеев(Александр Тридчиков)
|24:10
|Никита Пивцакин
|29:52
|Виталий Меньшиков
|31:46
|Томаш Гика
|35:21
|Илья Карпухин
|39:19
|Алексей Береглазов
|52:30
|Брэндон Козун(Никита Рожков, Максим Матушкин)
|56:03
|Максим Матушкин
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)