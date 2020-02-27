«Трактор» победил «Металлург» в заключительный день чемпионата КХЛ

Встреча в Челябинске закончилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Егор Фатеев (15-я минута) и Виталий Меньшиков (30). У проигравших отличился Брэндон Козун (53).