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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» победил «Металлург» в заключительный день чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Челябинский «Трактор» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который завершается в четверг.

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Встреча в Челябинске закончилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Егор Фатеев (15-я минута) и Виталий Меньшиков (30). У проигравших отличился Брэндон Козун (53).

«Металлург» (65 очков) занял седьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, «Трактор» (56) стал 11-м и завершил борьбу за Кубок Гагарина.

Трактор
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат27.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова
Главные тренеры
Владимир ЮрзиновИлья Воробьев
Вратари
Иван ФедотовГлеб Носов(Глеб Носов)
1-й период
00:14Богдан Потехин
04:38Роман Любимов
14:21Егор Фатеев(Александр Тридчиков)
2-й период
24:10Никита Пивцакин
29:52Виталий Меньшиков
31:46Томаш Гика
35:21Илья Карпухин
39:19Алексей Береглазов
3-й период
52:30Брэндон Козун(Никита Рожков, Максим Матушкин)
56:03Максим Матушкин
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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