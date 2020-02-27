ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

В заключительном матче армейцы на своей площадке разгромили «Сочи» со счетом 6:0. Домашнее поражение казанского «Ак Барса» в параллельном матче от екатеринбургского «Автомобилиста» (0:3) гарантировало ЦСКА первое место. Казанский клуб по итогам 62 матчей набрал 93 очка, московский — 94.

ЦСКА обновил собственный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате, став обладателем Кубка континента в пятый раз (2015−2017, 2019−2020). В прошлом сезоне подопечные Игоря Никитина стали первой командой, которая сумела в одном сезоне стать обладателем Кубка континента и Кубка Гагарина. По два раза победа по итогам регулярного чемпионата доставалась уфимскому «Салавату Юлаеву» (2009, 2010) и петербургскому СКА (2013, 2018), по разу выигрывали омский «Авангард» (2011), челябинский «Трактор» (2012) и московское «Динамо» (2014).