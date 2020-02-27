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22:22 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Армейцы на одно очко опередили казанский «Ак Барс».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА завоевал Кубок континента — выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В заключительном матче армейцы на своей площадке разгромили «Сочи» со счетом 6:0. Домашнее поражение казанского «Ак Барса» в параллельном матче от екатеринбургского «Автомобилиста» (0:3) гарантировало ЦСКА первое место. Казанский клуб по итогам 62 матчей набрал 93 очка, московский — 94.

ЦСКА обновил собственный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате, став обладателем Кубка континента в пятый раз (2015−2017, 2019−2020). В прошлом сезоне подопечные Игоря Никитина стали первой командой, которая сумела в одном сезоне стать обладателем Кубка континента и Кубка Гагарина. По два раза победа по итогам регулярного чемпионата доставалась уфимскому «Салавату Юлаеву» (2009, 2010) и петербургскому СКА (2013, 2018), по разу выигрывали омский «Авангард» (2011), челябинский «Трактор» (2012) и московское «Динамо» (2014).

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Сочи
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат27.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинАлександр Андриевский
Вратари
Илья СорокинИлья Проскуряков(Ар. Ахметов)
1-й период
01:45Александр Попов(Сергей Толчинский)
07:03Антон Слепышев(Кирилл Капризов)
17:50Артем Блажиевский(Павел Карнаухов, Максим Мамин)
2-й период
23:07Михаил Григоренко(Иржи Секач)
23:58Сергей Толчинский(Александр Попов)
28:50Константин Климонтов
29:14Кирилл Капризов(Антон Слепышев, Михаил Григоренко)
3-й период
50:01Клас Дальбек
Статистика
2Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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