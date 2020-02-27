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22:26 (мск), источник: ТАСС

Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, Капризов — лучший снайпер

ТАСС, 27 февраля. Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20.

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Источник: РИА "Новости"

32-летний Шипачев набрал 65 (17 шайб + 48 результативных передач) очков. Он также стал лучшим ассистентом лиги.

В гонке снайперов первое место занял нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, забросивший 33 шайбы в 57 матчах, на его счету также 29 передач. Капризов во второй раз подряд стал лучшим снайпером лиги, в прошлом сезоне нападающий ЦСКА завершил регулярный чемпионат с 30 голами в активе.

Лучшим вратарем лиги стал голкипер СКА Александр Самонов, процент отраженных им бросков составил 94,7%.

Матчи плей-офф КХЛ стартуют 1 марта.

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