Хет-трик Андрея Костицына помог минскому «Динамо» одержать волевую победу над московскими одноклубниками в последнем матче сезона

Источник: РИА "Новости"

В первом периоде москвичи прижали хозяев льда к своим воротам, и уже на второй минуте игры повели в счете благодаря точному броску Егора Зайцева в правый верхний угол. Эта шайба еще больше раззадорила команду из столицы России, и те буквально не выпускали «зубров» из их зоны. Минчане начали фолить, и после удаления Джо Морроу нападающий Андрей Миронов «расстрелял» Никиту Толопило и увеличил отрыв своей команды до двух шайб.

Лишь на 12-й минуте возникла первая острота у ворот Ивана Бочарова, который вышел из этой ситуации победителем. Далее игра выровнялась, и Адрей Костицын сократил отставание в счете. Правда, вскоре Дмитрий Яшкин забросил третью шайбу в ворота Никиты Толопило.

После перерыва динамовцы Минска грамотно использовали свои шансы и трижды ловили гостей на острых контратаках. На 23-й минуте Андрей Костицын классно реализовал выход к воротам москвичей, сделав счет 2:3.

На 27-й минуте травму получил голкипер москвичей Иван Бочаров. Его заменил титулованный страж ворот Александр Еременко. Однако «сухим» он оставался недолго. Костицын-старший оформил хет-трик, выкатившись из-за ворот и воспользовавшись рикошетом от клюшки Юосо Хиетанена.

Гостевая дружина ринулась в атаку, и добрых пять минут у ворот Никиты Толопило было весьма тревожно. Но на 36-й минуте Александр Павлович после паса из-за ворот от Райана Спунера вывел «зубров» вперед — 4:3.

В третьем периоде команды продолжили играть в открытый хоккей с обилием опасных моментов. Также зрители увидели драку Джо Морроу и Николая Кулемина.

За 1 минуту 28 секунд до конца основного времени матча Владимир Крикунов взял тайм-аут, вратарь москвичей покинул ворота, но счет так и не изменился.