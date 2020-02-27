Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
03
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Б
54
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ХК Динамо
43
Хоккей. НХЛ
28.02
Бостон Брюинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
28.02
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
28.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
28.02
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.02
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.02
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
28.02
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
28.02
Нэшвилл Предаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.02
Виннипег Джетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
21
Хоккей. НХЛ
28.02
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Джерси Дэвилз
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
22:25 (мск), источник: БЕЛТА

Хет-трик Андрея Костицына помог минскому «Динамо» одержать волевую победу над московскими одноклубниками в последнем матче сезона

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» выиграло в заключительном матче чемпионата КХЛ у московских одноклубников. Встреча на «Минск-Арене» завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первом периоде москвичи прижали хозяев льда к своим воротам, и уже на второй минуте игры повели в счете благодаря точному броску Егора Зайцева в правый верхний угол. Эта шайба еще больше раззадорила команду из столицы России, и те буквально не выпускали «зубров» из их зоны. Минчане начали фолить, и после удаления Джо Морроу нападающий Андрей Миронов «расстрелял» Никиту Толопило и увеличил отрыв своей команды до двух шайб.

Лишь на 12-й минуте возникла первая острота у ворот Ивана Бочарова, который вышел из этой ситуации победителем. Далее игра выровнялась, и Адрей Костицын сократил отставание в счете. Правда, вскоре Дмитрий Яшкин забросил третью шайбу в ворота Никиты Толопило.

После перерыва динамовцы Минска грамотно использовали свои шансы и трижды ловили гостей на острых контратаках. На 23-й минуте Андрей Костицын классно реализовал выход к воротам москвичей, сделав счет 2:3.

На 27-й минуте травму получил голкипер москвичей Иван Бочаров. Его заменил титулованный страж ворот Александр Еременко. Однако «сухим» он оставался недолго. Костицын-старший оформил хет-трик, выкатившись из-за ворот и воспользовавшись рикошетом от клюшки Юосо Хиетанена.

Гостевая дружина ринулась в атаку, и добрых пять минут у ворот Никиты Толопило было весьма тревожно. Но на 36-й минуте Александр Павлович после паса из-за ворот от Райана Спунера вывел «зубров» вперед — 4:3.

В третьем периоде команды продолжили играть в открытый хоккей с обилием опасных моментов. Также зрители увидели драку Джо Морроу и Николая Кулемина.

За 1 минуту 28 секунд до конца основного времени матча Владимир Крикунов взял тайм-аут, вратарь москвичей покинул ворота, но счет так и не изменился.

Победа не позволила минским динамовцам уйти с последнего места в турнирной таблице чемпионата КХЛ, где они завершили сезон с 38 очками после 62 матчей «регулярки».

Динамо Мн
4:3
1:3, 3:0, 0:0
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат27.02.2020, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена"
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтВладимир Крикунов
Вратари
Никита ТолопилоИван Бочаров(Александр Еременко)
1-й период
01:29Егор I Зайцев(Андрей Алексеев, Владимир Брюквин)
04:45Джо Морроу
05:32Андрей Миронов(Теему Пулккинен)
13:09Шейн Принс
14:40Вадим Шипачев
15:54Андрей Костицын(Евгений Ковыршин)
16:32Дмитрий Яшкин(Микс Индрашис)
19:56Микс Индрашис
2-й период
21:00Стефан Эллиотт
23:16Андрей Костицын(Марк-Андре Граньяни)
26:53Даниил Тарасов
27:25Андрей Костицын(Стефан Эллиотт, Александр Павлович)
36:08Александр Павлович(Стефан Эллиотт, Райан Спунер)
3-й период
41:29Вадим Шипачев
43:55Михал Чайковски
44:55Иван Игумнов
50:12Вячеслав Кулемин
53:14Джо Морроу
53:14Вячеслав Кулемин
Статистика
11Штрафное время19
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Парень в Twitter показал, как его мама заботится о коте, которому теперь за
Латыпов и Халили спасли Россию от провала в смешанной эстафете
Логинов и Касперович требуют компенсацию у обидчицы из IBU
Хачанов проиграл Джоковичу в 1/4 финала турнира ATP в Дубае
УЕФА выбрал лучшие голы первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Роскошная и откровенная: Бетина Попова завершила карьеру (фото)
ЦСКА в пятый раз стал победителем регулярного чемпионата КХЛ
СМИ: Форвард ЦСКА вернется в «Эдмонтон»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь