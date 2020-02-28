Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина
27 февраля пятью матчами завершился регулярный чемпионат КХЛ.
27 февраля пятью матчами завершился регулярный чемпионат КХЛ.
Лучшей командой первой части чемпионата стал ЦСКА, в пятый раз выигравший Кубок Континента. После заключительного дня регулярного чемпионата определилась сетка
Западная конференция
ЦСКА (1) — «Торпедо» (8) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
СКА (2) — «Витязь» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Динамо» Москва (4) — «Спартак» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
«Барыс» (2) — «Металлург» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
* если потребуется