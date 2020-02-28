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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина

27 февраля пятью матчами завершился регулярный чемпионат КХЛ.

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Лучшей командой первой части чемпионата стал ЦСКА, в пятый раз выигравший Кубок Континента. После заключительного дня регулярного чемпионата определилась сетка плей-офф Западной конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Торпедо» (8) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
СКА (2) — «Витязь» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Динамо» Москва (4) — «Спартак» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта.

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта
«Барыс» (2) — «Металлург» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Авангард» (3) — «Салават Юлаев» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта
«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5) — 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

* если потребуется

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